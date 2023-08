Nikola: Stephen Girsky è il nuovo CEO del produttore di veicoli elettrici

Stephen Girsky, noto veterano dell’industria automobilistica, è stato nominato nuovo CEO di Nikola Corporation, un colosso mondiale nel settore dei trasporti a zero emissioni e delle soluzioni per l’approvvigionamento e l’infrastruttura energetica.

Girsky prende il posto di Michael Lohscheller, che si dimette dalla sua carica di presidente e amministratore delegato di Nikola Motor con effetto immediato, e rinuncia al suo posto nel Consiglio di Amministrazione a partire dal 31 agosto 2023, per motivi di salute familiari.

Nonostante il suo ritiro, Lohscheller continuerà a prestare il suo contributo a Nikola in veste di consulente fino alla fine di settembre per facilitare un passaggio di consegne senza intoppi.

Michael Lohscheller ha avuto un ruolo molto importante nel percorso di Nikola

Durante il suo mandato, Lohscheller ha riportato il produttore statunitense su un percorso più focalizzato, consolidando la sua posizione come leader nel campo dei trasporti a zero emissioni. I risultati significativi raggiunti includono l’incremento delle vendite di camion elettrici a batteria, con un raddoppio delle vendite al dettaglio dal primo al secondo trimestre del 2023, l’agevolazione del lancio del camion elettrico a celle a combustibile a idrogeno di Classe 8 e la generazione di domanda da parte dei clienti.

Oltre a migliorare significativamente le capacità di produzione dell’azienda a Coolidge (Arizona), Lohscheller ha anche operato per ridurre l’impiego di liquidità, ottenendo una riduzione del 30% dal primo al secondo trimestre del 2023, concentrando i suoi sforzi sul mercato nordamericano e creando il nuovo marchio globale di energia a idrogeno HYLA.

Oltre 30 anni di carriera per Girsky

Stephen Girsky, con una carriera di oltre 30 anni alle spalle tra dirigenti di aziende, leader sindacali, capi di OEM, fornitori, concessionari e politici nazionali, è noto per la sua capacità unica di trasformare visione e strategia in un’esecuzione di livello mondiale, portando insieme squadre e soluzioni per ottenere risultati.

Nel momento della sua nomina a CEO, Girsky ha espresso il suo entusiasmo nel portare avanti la missione di Nikola e costruire sul lavoro di Michael Lohscheller e del team. Nonostante le nuove responsabilità, Girsky manterrà il suo posto nel Consiglio di Amministrazione.

Steve Shindler, che siede nel consiglio da ottobre 2020, assumerà il ruolo di presidente del Consiglio. Quest’ultimo è un veterano del settore e vanta una significativa esperienza nella gestione finanziaria aziendale e nella pianificazione strategica.