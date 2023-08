BMW Vision Neue Klasse: il 2 settembre sarà svelata una nuova concept car

Il BMW Vision Neue Klasse concept si avvicina alla fase di produzione. La presentazione globale è prevista per il 2 settembre, quasi 60 anni dopo l’annuncio della serie originale di modelli Neue Klasse.

La notizia è stata confermata da Oliver Zipse, presidente del Consiglio di Amministrazione di BMW AG, durante la conference call per la presentazione dei risultati trimestrali. In particolare, il dirigente ha sottolineato come, in passato, l’audace scelta di lanciare una gamma di prodotti innovativi abbia costituito la base per il successo del costruttore bavarese.

Oggi, afferma Zipse, “la Vision Neue Klasse è vicina alla produzione in serie e presto sarà sulle strade. Stiamo trasformando la visione in realtà”.

Saranno lanciate sei auto elettriche con questa nuova piattaforma entro 24 mesi

È importante precisare che Neue Klasse non rappresenta un singolo modello, ma una nuova piattaforma progettata appositamente per i veicoli elettrici. Il piano del marchio bavarese prevede il lancio di sei EV basati su questo pianale entro 24 mesi dalla produzione del primo. Nel corso di questo decennio, la piattaforma potrebbe essere la base per un nuovo crossover Mini.

Le informazioni fornite in precedenza da BMW hanno suggerito che il primo modello basato su Neue Klasse sarebbe una berlina elettrica. Questa sarà seguita da un SUV compatto. “Stiamo parlando del futuro del marchio BMW, del Gruppo BMW e del nostro portafoglio. Siamo in piena preparazione per questo e continueremo a investire significativamente nelle tecnologie del futuro nei prossimi anni”, ha proseguito Zipse.

La produzione del primo EV con Neue Klasse partirà nel 2025

La produzione del primo veicolo elettrico Neue Klasse avrà inizio nel 2025 nello stabilimento di Debrecen (Ungheria). Successivamente, nel 2026, sarà avviata anche a Monaco di Baviera (Germania) e a Shenyang (Cina).

Un investimento di 500 milioni di euro sarà destinato all’ampliamento dello stabilimento di San Luis Potosí (Messico) per consentire la produzione dei modelli Neue Klasse e delle relative batterie dal 2027.

Al momento sappiamo che i veicoli su base Neue Klasse avranno delle batterie di sesta generazione di BMW, che promettono un aumento del 30% dell’autonomia, una riduzione del 50% del costo di produzione e una diminuzione del 60% delle emissioni di carbonio rispetto alla tecnologia attuale. I modelli supporteranno batterie da 75 a 150 kWh e motori con potenze comprese tra 272 e 1360 CV.