Lamborghini Huracan Sterrato: in arrivo una versione speciale? [VIDEO TEASER]

La Lamborghini Huracan Sterrato, una vera perla del marchio di Sant’Agata Bolognese, sembra stia per ricevere una versione davvero unica che potrebbe essere svelata a breve.

Da recenti video teaser pubblicati su Instagram da Lamborghini, emergono i primi indizi sulla novità in arrivo. Il primo teaser descrive un “capolavoro unico nel suo genere” in procinto di affascinare con la sua bellezza senza eguali. La seconda clip, invece, invita i fan del brand ad “assistere alla fusione di ingegneria automobilistica e genialità artistica”.

Sembrerebbe avere un particolare rivestimento sulla carrozzeria

La particolare Huracan Sterrato sembra essere caratterizzato da diversi inserti distintivi. Partendo dall’esterno, la supercar off-road si presenta in una singolare tonalità di blu, che alcuni sostengono potrebbe essere il risultato della fibra di carbonio a vista e poi verniciata di blu. Inoltre, i video teaser suggeriscono un interno raffinato con ricami in contrasto in un blu vivace.

Il dettaglio che non passa inosservato è la scritta che recita “Opera Unica: Per Porto Cervo 2023“, alimentando ulteriormente le aspettative degli appassionati. La struttura della Lamborghini Huracan Sterrato non sembra aver subito modifiche significative. Infatti, si riconoscono gli stessi passaruota anteriori e posteriori allargati, il vistoso air scoop sul tetto e i fari supplementari montati sul paraurti.

Dovrebbe avere ancora il V10 aspirato da 610 CV del modello standard

Non si ha una chiara visione i cerchi, ma è presumibile che siano le stesse del modello standard, forse abbinati agli pneumatici Bridgestone Dueler AT002 adatti sia per l’asfalto che per i percorsi sterrati.

Dietro l’estetica avveniristica di questa Lamborghini, troviamo un motore V10 aspirato da 5.2 litri, capace di erogare 610 CV di potenza e 565 Nm di coppia massima. Questi numeri le permettono di raggiungere i 100 km/h in 3,4 secondi partendo da 0 e una velocità massima di 260 km/h (limitata elettronicamente).

