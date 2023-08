Alpine A424: conto alla rovescia per il debutto in pista dell’hypercar [FOTO]

L’entusiasmante viaggio della nuova Alpine A424 nel Campionato Mondiale Endurance (FIA World Endurance Championship – WEC) è iniziato con la presentazione della showcar A424_β il 9 giugno. Questo ambizioso progetto rappresenta il culmine dell’impegno del marchio francese nel settore delle auto da corsa, puntando ad emergere nella categoria Hypercar.

L’A424, frutto di una sinergia inedita tra i team Design e Racing di Alpine, incarna il vero spirito sportivo del produttore francese. Questo prototipo, puro e dinamico – che ha fatto la sua comparsa durante la 24 Ore di Le Mans, è pronto a competere con i più grandi nomi del motorsport a partire dal prossimo anno.

Dispone di un V6 turbo da 675 CV

Il design distintivo del bolide da competizione è esaltato da una firma luminosa già emblematica e rappresenta il debutto del costruttore francese nel panorama delle auto ibride. Questa estate sarà intensa per Alpine, con un fitto calendario di attività che ruotano attorno all’hypercar.

Il cuore pulsante del modello è un motore V6 monoturbo da 3.4 litri capace di erogare ben 675 CV di potenza. Si sta avvicinando alla sua configurazione definitiva grazie ai test effettuati in collaborazione con Mecachrome. L’integrazione del propulsore nel telaio dell’Alpine A424 nelle officine di Oreca segna un passo significativo nel suo sviluppo.

La prima accensione del motore è avvenuta il 5 luglio

Il momento clou di questo processo è stato il fire-up del powertrain avvenuto il 5 luglio, momento che ha premiato gli sforzi dei vari team coinvolti. Da questo punto, il vero e proprio lavoro di sviluppo ha avuto inizio.

Parallelamente, il team dell’azienda ha effettuato delle simulazioni per ottimizzare la vettura, il software di bordo e gli pneumatici e per preparare i settaggi preliminari in vista dei primi test.

Nelle fasi iniziali dello sviluppo, sono previsti due rodaggi. Il primo si terrà all’inizio di agosto, con lo scopo di verificare la funzionalità dei vari sistemi dell’auto. Successivamente, nel corso della seconda metà di questo mese, si svolgerà un secondo shakedown per testare la carrozzeria in configurazione iniziale.

Seguiranno varie sessioni di test su circuiti famosi come Paul Ricard, Motorland Aragón, Jerez e Portimão. In questo percorso, Alpine si avvale della collaborazione di specialisti di settore: Oreca per il telaio, Mecachrome per il motore e la scuderia Signatech di Philippe Sinault per le operazioni in pista.

Collaborazione con FIA e IMSA per l’omologazione

Nell’ottica di perfezionare l’Alpine A424, il team si focalizzerà sull’ottimizzazione continua del veicolo. Ogni prova avrà un ruolo chiave in questa fase di messa a punto. Intanto, verranno effettuati i primi passi per l’omologazione del prototipo in collaborazione con FIA e IMSA.

L’obiettivo finale è il debutto nelle competizioni, previsto per la gara di 1812 chilometri in Qatar il 2 marzo 2024.