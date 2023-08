Aiways: Hugo Zhu è il nuovo amministratore delegato del brand

Aiways si dirige verso una rivoluzione strategica con l’intento di intensificare le proprie attività a livello internazionale. Come primo passo di questo ambizioso rinnovamento, è stato nominato un nuovo CEO: Hugo Zhu. Questo avrà il compito di guidare il brand cinese attraverso questa fase cruciale di trasformazione.

La direzione strategica del produttore si muove verso un’ulteriore evoluzione con un orientamento maggiormente estero. In parallelo, Aiways punta ad ottimizzare la propria struttura organizzativa, rendendola più agile e snella.

L’obiettivo primario di questa transizione è migliorare le dinamiche comunicative, il processo decisionale e, in ultima analisi, incrementare l’efficienza complessiva dell’azienda.

Aiways vuole rendere più responsabili i suoi dipendenti

Al centro di questa riforma strutturale si pone l’intenzione di responsabilizzare ulteriormente i dipendenti. La casa automobilistica cinese vuole, infatti, creare un ambiente lavorativo flessibile e reattivo, in cui ogni membro del team possa esprimere appieno il proprio potenziale.

Il fondatore della casa cinese, Samuel Fu, assicurerà continuità e stabilità durante questa delicata fase di cambiamento. Pur mantenendo la sua posizione di presidente dell’azienda, Fu avrà un ruolo attivo nelle operazioni giornaliere, supportando la direzione nella navigazione di questa fase di adattamento verso nuovi obiettivi.

Il brand ora si concentra sui mercati esteri per crescere ancora di più

L’attenzione di Aiways si rivolge ora verso i mercati esteri con un potenziale di crescita e redditività più elevato. Sebbene il Centro utenti in Cina continui a operare garantendo lo stesso livello di servizio ai clienti, le risorse supplementari verranno aggregate per sostenere ulteriori iniziative. Questo cambio di focus segna una svolta chiave nella direzione dell’azienda e sottolinea l’ambizione del marchio cinese di esplorare nuovi orizzonti.

Restando ottimista dopo i workshop della scorsa settimana, Alexander Klose – vicepresidente di Aiways Overseas Operations e amministratore delegato di Aiways Automobile Europe GmbH – ha detto: “Nel complesso, saremo in grado di posizionare l’azienda per i cambiamenti e i miglioramenti necessari sotto la nuova leadership. La struttura semplificata, la soluzione dei problemi interni, l’attenzione al cliente e il rafforzamento della ricerca e dello sviluppo per i mercati esteri sono passi strategici sulla strada di un’organizzazione più agile e di successo”.