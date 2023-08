Cupra Ateca 2024: la gamma si aggiorna con nuove motorizzazioni [FOTO]

La Cupra Ateca 2024 porta una ventata di novità nel segmento di riferimento. Questo modello, conosciuto per essere stato il primo lanciato dal produttore spagnolo, rappresenta un pilastro nel percorso di sviluppo del brand e con il model year 2024 si rinnova, arricchendo la gamma dei motori e le funzionalità di bordo.

La nuova Ateca è al centro dell’attenzione mentre l’azienda lavora per espandere la sua offerta al fine di rispondere alle esigenze dei clienti, secondo quanto affermato da Kai Vogler – vicepresidente vendite e marketing di Cupra.

Debuttano i nuovi motori TSI da 1.5 e 2 litri con potenza massima di 190 CV

L’obiettivo principale, con l’introduzione di nuove motorizzazioni, è incrementare le vendite dell’Ateca, secondo una strategia già sperimentata con successo con la Leon. Il nuovo model year vede un ampliamento della gamma dei propulsori, con l’aggiunta di due nuovi motori benzina: il TSI da 1.5 litri da 150 CV e il TSI da 2 litri da 190 CV. Questi si affiancano al già apprezzato TSI 2.0 da 300 CV, per una varietà di scelta ancora più ampia.

Il primo powertrain è tra i più richiesti nel segmento C-SUV e rappresenta l’accesso ideale alla gamma della Cupra Ateca 2024. Al contrario, il secondo motore, con la sua trazione avanzata 4Drive, offre prestazioni massime mantenendo un controllo impeccabile, in qualsiasi condizione di guida. Entrambe le unità sono abbinate a un cambio a doppia frizione DSG a 7 marce.

L’Ateca 2024, con le sue dimensioni compatte e l’ampio spazio interno, si distingue per le sue straordinarie performance in termini di potenza, coppia, accelerazione e velocità massima. I due nuovi propulsori sono stati progettati per rispondere ai requisiti dinamici che caratterizzano i modelli del marchio spagnolo.

Le novità estetiche interne ed esterne

Vanta un design esterno dinamico e sportivo, completato da un nuovo diffusore posteriore. Elementi come cerchi in lega da 19”, i fari Full LED, i vetri posteriori oscurati, le barre al tetto nere, lo spoiler posteriore e gli indicatori di direzione posteriori dinamici, contribuiscono a definire la sua personalità unica.

Il comfort interno è garantito da sedili sportivi avvolgenti abbinati a un volante racing. L’atmosfera è ulteriormente arricchita da dettagli come l’illuminazione LED Multicolor, le soglie sottoporta anteriori illuminate, il cielo nero, gli inserti specifici Cupra sulle portiere e le cuciture in rame.

La tecnologia è al servizio della sicurezza con dotazioni standard come il sistema di navigazione da 9.2 pollici, il Virtual Cockpit da 10 pollici, il Fullink wireless, il sistema Kessy Entry+Go, il Park Assist, il Climatronic bizona e il cruise control adattivo.

Alla già ricca dotazione, si aggiunge il Technology Pack, disponibile su richiesta, che offre il volante racing con pulsante di avviamento e di selezione della modalità di guida (anche sulla motorizzazione da 150 CV). Il pack include anche cerchi in lega Machined Copper da 19”, il portellone elettrico Handsfree, la retrocamera e il Safe & Driving Pack XL.

La gamma della Cupra Ateca 2024, ordinabile già da ora, si articola in tre versioni: base, VZ e Tribe Edition. Il listino parte da 39.700 € per la versione con motore TSI 1.5 da 150 CV + cambio DSG.