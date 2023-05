Leasing auto: come funziona, vantaggi e svantaggi

Il leasing auto è un’opzione sempre più popolare per coloro che desiderano guidare un’auto senza dover acquistarla. In pratica, il leasing auto è un contratto a lungo termine tra il guidatore e la società di leasing. Il guidatore paga un canone mensile per l’utilizzo dell’auto, ma non diventa mai il proprietario dell’auto stessa. vediamo insieme, vantaggi e svantaggi e le differenze con noleggio a lungo termine.

Cos’è il leasing auto?

Il leasing auto è un contratto che permette di utilizzare un’auto per un periodo di tempo prestabilito, pagando un canone mensile e un anticipo. Il cliente non diventa proprietario dell’auto, ma ha la possibilità di riscattarla alla fine del contratto pagando una maxirata finale. Il leasing auto era originariamente pensato per le aziende e i professionisti con partita IVA, ma oggi è disponibile anche per i privati.

Il leasing è meglio dell’acquisto dell’auto? I vantaggi

Ci sono molte ragioni per cui qualcuno potrebbe scegliere il leasing auto invece dell’acquisto di un’auto. Ad esempio, il leasing auto può essere un’opzione più conveniente per chi non ha il budget per acquistare un’auto nuova. Inoltre, poiché il canone mensile è spesso inferiore alle rate di un prestito auto, il leasing auto può essere un’opzione più accessibile per coloro che desiderano guidare un’auto di fascia superiore o nuova, o per chi desidera cambiare frequentemente l’auto. Inoltre, sebbene possa essere molto vantaggioso dal punto di vista fiscale per le partite IVA, è importante considerare attentamente i fattori finanziari e le esigenze personali prima di scegliere tra leasing o acquisto.

Gli svantaggi del leasing auto

Il leasing auto ha alcuni svantaggi, come la mancanza di proprietà sull’auto, spese extra come l’assicurazione a tutto rischio e il rischio di costare più dell’acquisto diretto dell’auto. Inoltre, ci sono limitazioni sull’utilizzo dell’auto, come il chilometraggio annuo massimo e l’obbligo di manutenzione presso officine autorizzate. Alla fine del contratto di leasing, l’auto deve essere restituita alla società finanziaria.

Quali sono i requisiti e i documenti necessari per un leasing auto?

Per accedere a un leasing auto, i requisiti e i documenti necessari sono gli stessi del noleggio a lungo termine, e valgono sia per chi ha partita IVA sia per i soggetti privati. Ecco quali sono i documenti richiesti per noleggiare un’auto a lungo termine in Italia:

-documento d’identità e codice fiscale;

-patente di guida;

-età minima;

-carta di credito intestata al noleggiatore;

-attestazione delle entrate mensili.

È presente una maxi rata o una rata finale nel leasing auto?

La rata del contratto varia in base all’accordo tra le parti e può essere costituita da una parte di ammortamento e una parte di interessi. Alla fine del contratto, il cliente può scegliere di acquistare il bene o restituirlo, pagando una maxirata che copre il valore residuo.

In conclusione, il leasing auto può essere un’opzione conveniente per coloro che desiderano guidare un’auto senza doverla acquistare. Tuttavia, come con qualsiasi decisione finanziaria, è importante valutare attentamente i pro e i contro del leasing auto prima di prendere una decisione.

A cura di Simone Dellisanti