F1: Laurent Mekies saluta la Ferrari

La F1 continua a far registrare cambiamenti importanti nel team Ferrari. Così, dopo la bocciatura di Inaki Rueda, sostituito da Ravin Jain a capo della strategia del muretto box. Lo spostamento al WEC di Giacobazzi, e l’allontanamento di Gino Rosato, ecco che anche Laurent Mekies cambia destinazione e passa ad un’altra squadra.

F1: Mekies passa in Alpha Tauri

Il nuovo team di F1 di Laurent Mekies sarà l’Alpha Tauri, dove prenderà il posto di Franz Tost in qualità di team principal. Un altro dei fedelissimi di Binotto, dunque, saluta la rossa. Vasseur continua a cambiare pedine, in questa rivoluzione che, fino ad ora, non ha portato i risultati sperati. Vedremo con l’arrivo in Europa della massima formula, se le cose andranno meglio. Oppure se bisognerà attendere la prossima stagione per capire se tutti questi cambiamenti avranno portato la squadra corse sulla retta via.

F1: Vasseur si ritrova con più responsabilità addosso

Con questa novità, ecco che la Ferrari, in F1, rimane sempre più nelle mani di Vasseur, che si ritrova con una grandissima responsabilità sulle spalle. Il team principal ha ereditato le pressioni di Binotto, ma adesso le difficoltà per la Ferrari sembrano moltiplicarsi, visto che il team è dietro anche a Mercedes ed Aston Martin a livello di competitività. I prossimi mesi, quindi, si annunciano cruciali, sia per la rossa, che per il suo nuovo condottiero, che, qualora le cose dovessero continuare ad andare male, potrebbe lasciare anzitempo la squadra. Oppure potrebbe diventare l’uomo della provvidenza, intanto deve scongiurare l’abbandono di Leclerc, che corre con malumore crescente, ed imbroccare lo sviluppo giusto della monoposto.

La Ferrari è cambiata in peggio dal 2022

Rispetto alla scorsa stagione di F1, la Ferrari è peggiorata, e molto. Passando dall’essere l’unica squadra a poter impensierire la Red Bull, a scivolare dietro Mercedes ed Aston Martin nella lotta per il mondiale. Un’involuzione che stride con i proclami di inizio stagione, e che necessita di cambiamenti in corsa mirati. Ora bisogna trovare un nuovo assetto anche a livello di team, magari ingaggiando figure chiave di rilievo in un mercato non meno importante di quello piloti.