WRC: Evans vince il rally di Croazia

Il WRC ha mantenuto le promesse in Croazia con una gara spettacolare e piena di colpi di scena. Il podio è sembrato stregato per Rovanpera ed Ogier, che hanno avuto problemi con un cerchione nella stessa curva. E anche a Neuville le cose non sono andate per il meglio.

WRC: in Croazia Evans vince con una gara regolare

Così, è stato Evans a trionfare in questo rally WRC correndo in maniera impeccabile, forte del fatto che i suoi inseguitori erano fuori dai giochi. Il pilota Toyota è tornato alla vittoria da ottobre, quando vinse il rally di Finlandia. Inoltre, con il suo navigatore, Scott Martin, in passato al fianco di Craig Breen, ha potuto onorare la memoria del pilota Hyundai recentemente scomparso in un test.

WRC: Rovanpera e Ogier, la sfortuna dei campioni

Curioso come in questa tappa del WRC sia Rovanpera che Ogier abbiano rotto un cerchio nella stessa curva della PS2, precisamente l’anteriore sinistro, nel medesimo taglio. Questo episodio ha condizionato pesantemente la gara dei due campioni, al punto che sono finiti fuori dal podio, rispettivamente, in quarta e quinta posizione.

Crash per Neuville

Nella gara del WRC in Croazia Neuville era in lotta per la prima posizione fino a quando, nella PS11 per una frenata un filo troppo lunga, ha avuto un incidente che ha vanificato quanto di buono aveva compiuto fino a quel momento. Il belga si è parzialmente rifatto con la power stage con cui ha incamerato 5 punti per il mondiale piloti.

Podio completato da Tanak e Lappi

Alla fine della gara croata Tanak è riuscito a resistere ai problemi della sua Ford portando a casa un secondo posto importante in ottica mondiale. Lappi, con la Hyundai, ha completato un podio con tre vetture diverse.

Evans diventa leader in classifica insieme ad Ogier

Con questo successo Evans balza in testa alla classifica piloti a quota 69 punti, insieme ad Ogier, che corre solo alcune gare del mondiale. Terzo Rovanpera con 68 punti, quarto Tanak con 65 punti, mentre Neuville, a quota 58 punti, è leggermente più staccato.