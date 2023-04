F1 Australia 2023, qualifiche: Verstappen firma la pole position

Max Verstappen partirà in pole position al GP di F1 Australia ’23. In prima fila ci sarà anche George Russell su Mercedes. Ferrari in top ten.

All’Albert Park sono andate in scena delle qualifiche intense per il GP di F1 Australia 2023. Il mattatore è stato ovviamente Max Verstappen, capace di stampare un cronometro eccezionale di 1:16.732, valevole per la pole position. La sorpresa è chi partirà al suo fianco: George Russell. Il talento della Mercedes con un colpo di coda si è issato in prima fila, beffando il suo compagno di team. Dunque, “frecce nere” redivive, mentre la Ferrari – brillante per tutta la sessione – ha mancato la zampata finale.

Verstappen e Russell in prima fila

Vedremo una coppia interessante a giocarsi la partenza del GP di Australia, solitamente uno dei più incerti del calendario. Sul circuito cittadino può succedere di tutto e quello che è stato evidenziato nelle varie prove, è che i team inseguitori della Red Bull hanno qualche chance in più di mettere i bastoni tra le ruote al campione del mondo. Max Verstappen dovrà ben guardarsi da George Russell, ma l’inglese non è l’unico “nemico”.

La top ten

Apre la seconda fila Lewis Hamilton, staccato di appena tre decimi dalla prima piazzola, mentre al suo fianco ci sarà il rivale di sempre, Fernando Alonso. Il nativo di Oviedo sembra in palla e competitivo, pronto a regalarci qualche altra emozioni come ha saputo distribuire in questo primo scorcio di campionato. La Ferrari più rapida è stata quella di Carlos Sainz, che scatterà quinta, mentre sesto è Lance Stroll su Aston Martin. A Charles Leclerc non è riuscito ciò che di solito è la sua specialità: il giro secco. Il monegasco infatti scatterà soltanto settimo. Chiudono la top ten uno spettacolare Albon, ottavo con la Williams, un ottimo Gasly e un eccellente Hulkenberg.

Le delusioni delle qualifiche di F1

Nel Q1 sono relegate le grandi delusioni di giornata. La prima, e più fragorosa, è quella di Sergio Perez finito nelle ghiaia con la sua Red Bull e ancorato all’ultima posizione. Poi, continuano a non brillare le Alfa Romeo con Bottas in ultima fila, mentre il suo compagno Zhou è poco distante. Per gli australiani sugli spalti, il rimpianto si chiama Oscar Piastri, uscito alla prima batteria eliminatoria con la McLaren.