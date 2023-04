Mazda CX-5 2023: prova, novità e prezzi

Dopo sette anni di onorata carriera, la Casa di Hiroshima ha rinnovato con un restyling la Mazda CX-5, SUV di medie dimensioni che porta in dote interessanti novità, sia dal punto di vista estetico che nel campo dei contenuti tecnici e tecnologici. Ricordiamo che la CX-5 è un modello importante e di grande successo per il Costruttore nipponico, infatti una Mazda su quattro venduta è proprio una CX-5.

I numeri d’altronde parlano chiaro: quasi 4 milioni di unità distribuite in tutto il globo, di cui ben 23.926 immatricolazioni registrate soltanto in Italia. In occasione del suo debutto sul mercato italiano siamo volanti in Spagna, nei pressi di Girona, per vivere un primo contatto su strada con questo poliedrico SUV che non nasconde le sue ambizioni di vettura dal carattere premium e nello stesso tempo dall’ottimo rapporto prezzo-qualità.

Mazda CX-5 2023: dimensioni ed estetica

La Mazda CX-5 2023 è lunga 4,57 metri, larga 1,84 metri, alta 1,68 metri e con un passo 2,70 metri, misure che la rendono agile su strada e poco impacciata nel traffico, ma grazie all’ampio passo garantisce un’abitabilità ottimo per 4 passeggeri, non disdegnando neanche un quinto ospite nel caso ci fosse la necessità.

Tanto spazio anche per i bagagli dei passeggeri che possono contare su un vano da 550 litri che diventano 1.620 litri con i sedili posteriori reclinati. Fino ad oggi posizionato al vertice della gamma Mazda, ora con l’arrivo della CX-60, il SUV nipponico si posiziona un gradino sotto quest’ultima, al centro dell’offerta del marchio.

Dal punto di vista estetico, la CX-5 sfoggia uno stile accattivante che strizza l’occhio alla sportività, grazie alle sue linee decise e affilate che catturano lo sguardo di chi la osserva. Il frontale a punta è dominato dalla grande mascherina chiamata a separare i sottili e sfuggenti proiettori a LED. La vista posteriore ospita un portellone arrotondato che ingloba gli inediti fari sempre dalla forma affusolata. Non mancano due scarichi posti ai lati del paraurti e un’ampia collezione di cerchi in lega a regalare un ulteriore tocco di dinamismo alla vista d’insieme.

Mazda CX-5 2023: interni

Le novità di maggior rilievo però si nascondono all’interno dell’abitacolo dove si respira un’aria da vettura premium grazie ai materiali di livello superiore, tra cui spiccano i rivestimenti di ottima qualità e le plastiche morbide al tatto e prive di scricchiolii fastidiosi. Nel complesso, il design della plancia rimane quello di sempre, ma è possibile apprezzare novità tecnologiche come ad esempio il dispositivo di ricarica wireless per gli smartphone che si trova nella parte bassa della plancia, a cui si aggiungono gli ingressi USB di tipo C posizionati sotto il bracciolo centrale.

La novità più importante è però l’adozione di un nuovo sistema di infotainment con schermo centrale da 10,25 pollici che risulta compatibile con la connettività per smartphone Android auto e Apple CarPlay anche wireless. Queste ultime funzioni del sistema multimediale, ora possono essere gestite anche con i comandi touch, mentre quelle del come sistema di navigazione satellitare e dell’impianto audio soltanto con la manopola posizionata sul tunnel centrale.

Motori

La gamma motorizzazioni offre propulsori mild hybrid sia diesel che benzina. L’offerta si apre con il 2.2 Diesel da 150 CV e 380 Nm di coppia, seguito dalla variante, sempre 2.2 litri, da 184 CV e 450 Nm di coppia. Tra i benzina troviamo il 2.0 litri da 165 CV e al vertice della gamma si posiziona il nuovo motore a benzina 2.5 litri da ben 194 CV, protagonista del nostro primo contatto su strada avvenuto in Spagna.

Prova su strada

In questo primo contato su strada con il restyling della CX-5 abbiamo scelto di provare la versione di punta e più sportiva del SUV giapponese, ovvero quella equipaggiata con il poderoso e divertentissimo 2.5 da 194 CV e 263 Nm dotato di tecnologia mild hybrid a 48 volt. Questo motore, sempre pronto a scattare e particolarmente brioso si sposa alla perfezione con il suo cambio automatico a sei rapporti che aiuta a trasferire in maniera eccelsa tutta la coppia e la potenza di questo benzina alla trazione integrale sulle quattro ruote.

Già da bassi regimi godiamo di una piacevole spinta, ma il vero divertimento arriva quando la lancetta del contagiri si ferma nella parte alta, in questo caso ci si può levare più di uno sfizio, ottenendo prestazioni di rilievo. Tutti i sorpassi si fanno in scioltezza e dalle curve si esce sempre veloci, nonostante il baricentro alto e il peso della vettura che però non influisce troppo sulla dinamica di guida.

Il merito va anche alle ottime sospensioni di tipo McPherson all’anteriore e multilink sul posteriore. Questo schema offre inoltre il giusto equilibrio tra grip e assorbimento delle asperità del manto stradale. La Cx-5 si mostra infatti sempre precisa e suggerisce al guidatore i suoi limiti ben prima di arrivarci.

Per quanto riguarda i consumi, se si schiaccia troppo sull’acceleratore sono inevitabilmente destinati a scendere almeno agli 8 km ogni litro di carburante, mentre ad un’andatura tranquilla non è difficile ottenere i 14-15 km con un litro.

Prezzi

La gamma della Mazda CX-5 prevede tre diversi allestimenti, ovvero Exclusive Line, Homura e Takumi. Per quanto riguarda i prezzi di listino, si parte da un minimo di 36.700 euro per la motorizzazione 2.0 litri a benzina da 165 CV, mentre l’unità diesel 2.2 litri Diesel da 150 CV parte da 38.700 euro. La motorizzazione diesel più potente da 184 CV parte invece da 47.150 euro. La motorizzazione 2.5 litri a benzina da 197 CV montata anche sulla nostra auto in prova parte invece da un minimo di 46.050 euro.