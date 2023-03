ChatGPT, un nuovo assistente di bordo per l’auto

ChatGPT è un fenomeno da studiare, perché è emersa in un battibaleno raggiungendo oltre 100 milioni di utenti in appena due mensilità. Questo software dall’intelligenza artificiale raffinata sta stimolando la curiosità e l’attenzione anche di qualche gruppo automobilistico, General Motors in testa. Sicuramente, tuttavia, non saranno i soli a voler sfruttare questo sistema per le proprie vetture.

General Motors si prenota

Per godere di ChatGPT a bordo delle automobili dell’universo GM, il colosso americano possiede una corsia preferenziale, visti gli accordi con Microsoft nella sfera della guida autonoma. Infatti, Cruise AV è la società che per General Motors porta avanti sistemi di self driving e si appoggia al servizio di cloud computing Microsoft Azure.

Il vicepresidente di GM, Scott Miller, ha confermato che ChatGPT potrebbe arrivare a bordo del Gruppo ed essere sfruttato non solo come semplice software di assistenza vocale, ma anche come strumento per accedere a una quantità di informazioni ulteriori, rispetto a quanto sia possibile tramite i sistemi già in uso.

ChatGPT, alcune differenze con il sistema noto

Quello che potrebbe sbarcare sulle auto statunitensi, dovrebbe caratterizzarsi per essere un assistente personale che userà gli stessi modelli digitali e linguistici di intelligenza artificiale di ChatGPT, ma sarà pensato per dare delle risposte più dettagliate e coerenti, rispetto a quanto non accada con il sistema già noto.

In questo modo assistiamo a una nuova realtà, uno scenario in cui ChatGPT, così come tutte le sue varianti, avranno molto più spazio e considerazione nel campo dell’automobile, che di base sarebbe un mondo lontanissimo da quello di tale tecnologia. Si parte con tutorial su riparazioni per arrivare poi a chissà cos’altro. Dunque alla finestra c’è GM, ma anche tutti gli altri Costruttori prestano massima attenzione, con ognuno che spera di avere la sua propria versione, che sappia prevalere su quella della concorrenza.