Bentley Mulsanne Coupé Sport by Ares Modena

Bentley non ha mai realizzato una versione a due porte della Mulsanne ma, pochi anni dopo la fine della sua produzione, Ares Modena vuole porre rimedio a questa ingiustizia con una nuova speciale a produzione limitata chiamata: Bentley Mulsanne Coupé Sport.

Le modifiche esterne

Nonostante il diverso stile della carrozzeria, la Bentley Coupé Sport rimane fedele al design dell’auto donatrice, sembrando un vero e proprio successore della Bentley Brooklands Coupé (2008-2011). La trasformazione è stata resa possibile tagliando la preziosa carrozzeria della Mulsanne, spostando indietro il montante centrale e creando porte anteriori più grandi. È interessante notare che non c’è stato alcun cambiamento nell’interasse o nel footrpint della Mulsanne. I pannelli laterali posteriori, ridisegnati, sono realizzati in alluminio, mentre le porte e il tetto sono in fibra di carbonio. La linea del tetto è più sportiva rispetto all’originale, con una linea dei finestrini coordinata sul profilo e nuove sezioni sul ponte posteriore. Tutto assemblato a mano. Come tocco finale, Ares Modena ha aggiunto un nuovo set di cerchi in lega da 22 pollici, minigonne laterali su misura e un sottile diffusore posteriore. Oltre alla normale Coupé, Ares Modena offre anche una variante Targa con tetto apribile.

Abitacolo puramente Bentley

All’interno, la nuova creazione ha una nuova coppia di sedili anteriori che si ripiegano per consentire l’accesso alla panca posteriore. Inoltre, i pannelli delle porte posteriori della Bentley Mulsanne sono stati rielaborati per essere compatibili con il nuovo stile della carrozzeria. Poiché non vi è alcun cambiamento nel passo, la Coupé Sport a due porte offre lo stesso spazio per le gambe posteriore della Mulsanne a quattro porte, anche se lo spazio per la testa è leggermente inferiore a causa della diversa linea del tetto. Il cruscotto è condiviso con la berlina a quattro porte, ma ogni proprietario potrà personalizzare la Coupé Sport utilizzando materiali di alta qualità come alluminio, legno, pelle e fibra di carbonio. L’infotainment da 8 pollici è leggermente obsoleto, ma il sistema audio a sei canali con 14 altoparlanti e due subwoofer della Mulsanne offrirà sicuramente un’ottima qualità del suono anche per gli standard odierni.

Motore ad alte performance

Sotto il cofano si trova il motore V8 biturbo da 6,75 litri che produce 505 CV e 1.020 Nm di coppia. La potenza viene trasmessa all’asse posteriore attraverso un cambio automatico a otto velocità. Come con la normale Mulsanne, la Coupé Sport è dotata di sospensioni pneumatiche. Ares Modena parla di “upgrade prestazionale”, anche se le suddette specifiche sono identiche a quelle della Mulsanne. Tuttavia, con una migliore aerodinamica e il minor peso, la Coupé Sport potrebbe essere più scattante dell’originale con una velocità massima di 296 km/h.