Sciopero dei mezzi pubblici 2023: in programma l’8 marzo

Per l’otto marzo è previsto uno sciopero dei mezzi pubblici in tutta Italia. Potrebbero rimanere fermi anche gli scuolabus.

Mercoledì 8 marzo 2023 i mezzi pubblici circolanti in tutto il territorio nazionale si fermano per rispettare lo sciopero generale della durata di 24 ore. Il fermo riguarderà molte grandi città d’Italia e potrebbe innescare diversi disagi dal punto di vista del traffico stradale, in particolare in prossimità e all’interno dei centri urbani più importanti.

Causa dello sciopero

Lo stop di 24 ore è stato indetto dalle organizzazioni sindacali Cub, Cobas, Si Cobas, Slai Cobas, Sgb, Usb e Us e le motivazioni riguardano “il peggioramento della condizione generale di vita delle donne a partire dalla condizione di lavoro nel nostro Paese, che investe tutti gli altri ambiti: sociale, familiare, culturale”. Per completezza di informazione, esponiamo di seguito gli orari dello sciopero nelle principali città, con chi si blocca da Nord a Sud.

La situazione nelle grandi città

Vediamo cosa succederà in alcune grandi città da Nord a Sud:

Milano : nel capoluogo lombardo si fermano i mezzi di ATM e i treni regionali di Trenord. In questo frangente a essere coinvolti potrebbero essere anche gli operatori delle Autostrade, ma non è ancora sicuro.

: nel capoluogo lombardo si fermano i mezzi di ATM e i treni regionali di Trenord. In questo frangente a essere coinvolti potrebbero essere anche gli operatori delle Autostrade, ma non è ancora sicuro. Roma : i mezzi del comparto del Trasporto Pubblico Locale della Capitale , quindi Atac, Cotral, Astral e Roma TPL si fermano per tutte le 24 ore dell’8 marzo, salvo le fasce di garanzia. Non garantita la circolazione di Bus , metro e tram dalle 8:30 alle 17:00 e dalle 20:00 a fine servizio. Per quanto riguarda i treni, invece, per il momento non ci sono informazioni confermate, ma è quasi certo lo stop del personale dalle 00.00 alle 21.00.

: i mezzi del comparto del della , quindi Atac, Cotral, Astral e Roma TPL si fermano per tutte le dell’8 marzo, salvo le fasce di garanzia. Non garantita la circolazione di , metro e tram dalle 8:30 alle 17:00 e dalle 20:00 a fine servizio. Per quanto riguarda i treni, invece, per il momento non ci sono informazioni confermate, ma è quasi certo lo stop del personale dalle 00.00 alle 21.00. Napoli: informazioni ancora poco distinte anche per quanto riguarda la città partenopea, dove a fermarsi potrebbero essere tutti i lavoratori di Anm, quindi della Linea 1 della metropolitana cittadina, delle funicolari e gli autisti di autobus per 24 ore.

In tutti le città d’Italia potrebbe non essere garantito per l’8 marzo il trasporto scolastico, una novità rispetto alle volte precedenti. Seguiranno aggiornamenti.