Bonus revisione auto 2023: requisiti, a chi spetta, quando arriva

Per le revisioni auto, moto e altri veicoli effettuate nel corso di quest’anno è previsto un bonus in grado di compensare l’aumento della tariffa.

La revisione auto è strumento fondamentale per la sicurezza dei veicoli circolanti sulle strade. Si tratta di un’operazione obbligatoria che deve essere fatta in un centro accreditato dopo i primi quattro anni dalla prima immatricolazione e successivamente ogni dopo due anni.

Dal primo novembre 2021 è scattato l’aumento del costo della revisione auto eseguita nei centri autorizzati: si è infatti passati da 66,88 a 78,75 a causa del rincaro di 9,95 euro della tariffa ministeriale (da 45,00 a 54,95 euro), ma se si considera l’IVA al 22% e altre spese l’effettivo aumento è stato di ben 11,87 euro.

Cos’è il Bonus Revisione Auto 2023

Il bonus veicoli sicuri, conosciuto anche con il nome di bonus revisione auto è descritto nell’articolo 1 comma 706 della legge n. 178/2020 (legge di bilancio) e le regole per la sua esecuzione vengono descritte nell’articolo 80 del Codice della Strada.

Il Bonus Revisione Auto 2023, come quello dell’anno precedente, si presenta come una piccola boccata d’ossigeno per proprietari di auto e moto che potranno contare su di un bonus economico, in grado di compensare in larga parte l’innalzamento del costo della revisione, applicato dal primo novembre 2021. Bisogna però precisare che in realtà si è trattato di un adeguamento Istat della tariffa ministeriale, ferma al lontano 2004. Questo bonus va ad aggiungersi agli incentivi auto e moto promossi dal governo per agevolare gli italiani.

In cosa consiste il Bonus e a quanto ammonta?

Infatti, a partire dal primo novembre 2021, il prezzo della revisione per i veicoli è cresciuto e, in motorizzazione, la revisione costa al momento 54,95 euro. Invece, se viene effettuata presso i centri convenzionati privati, il costo sale di qualcosa e si toccano i 79,02 euro. L’importo del bonus equivale a 9,95 euro.

A chi spetta il Bonus Revisione Auto 2023?

Possono avvantaggiarsi dell’agevolazione i proprietari di autoveicoli e motoveicoli – compresi gli autocarri fino a 35 quintali e minibus fino a 15 posti.

Requisiti e documenti

In un primo momento, le richieste del bonus revisione auto erano valide per coloro che avevano sottoposto il veicolo a revisione tra novembre e dicembre 2021. Successivamente il bonus è stato esteso alle revisioni effettuate nel 2022, mentre da lunedì 3 aprile è possibile richiedere il contributo per tutte le revisioni eseguite nel 2023. E’ possibile richiederlo tramite la piattaforma bonus veicoli sicuri utilizzando le credenziali di SPID, CIE o CNS.

Come richiederlo?

E’ possibile richiederlo collegandosi al sito bonusveicolisicuri.it, dove l’utente deve compilare il modulo presente sulla piattaforma specificando il numero di targa del mezzo (che deve essere intestata alla stessa persona che chiede il rimborso), data e luogo dell’avvenuta revisione, nome, cognome e indirizzo e-mail dell’intestatario e IBAN del conto corrente.

Quando arriva il contributo?

Il rimborso parte una volta che il sistema ha verificato i dati e arriva sul conto corrente del richiedente. Dunque, non sarà un aiuto di quelli che cambiano la vita, ma il bonus revisione è un’occasione da non perdere, perché di questi tempi anche risparmiare pochi spiccioli può fare la differenza.

Durata e scadenza del Bonus Revisione Auto 2023

Il bonus revisioni auto ha una validità triennale e può essere riconosciuto esclusivamente per un solo veicolo a motore e per una sola volta, ovviamente entro i limiti delle risorse disponibili che risultano pari a 4 milioni di euro per ciascun anno. Una volta terminati i fondi a disposizione, non sarà più possibile usufruire del bonus.