Autostrade: prosegue l’espansione delle colonnine di ricarica

La strada che porta a un proficua e funzionale transizione ecologica ha bisogno di ottenere ancora alcuni importanti traguardi, tuttavia, la missione sta progredendo. Lungo le autostrade che attraversano lo Stivale, ad oggi, si può contare su un apporto maggiore di colonnine per la ricarica delle auto elettriche. Lo spauracchio della mancanza di punti di rifornimento per chi viaggia alla spina fa meno paura, perché grazie all’apporto di Enel X sono state introdotte 50 nuove postazioni. L’obiettivo finale, però, è ancora distante.

Colmare le lacune sulle autostrade

Autostrade per l’Italia ha come missione quello di colmare la lacuna dell’assenza di punti di ricarica per vetture elettriche, con la creazione della società Free To X e oggi annuncia che sono state raggiunte le 50 stazioni di ricarica ad alta potenza lungo la rete gestita (che comprende il 50% delle autostrade italiane). Ciò che è stato fissato, con approvazione da parte del Governo, che ha recepito le direttive europee a riguardo, è quello di possederne una ogni 50 chilometri. Oltre alle 50 già attive, Free To X ha ultimato i lavori di altre 20 stazioni, che a breve diventeranno operative, mentre altre 10 sono in fase di costruzione.

Scenario attuale