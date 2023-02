Il mondiale MotoE si prepara alla partenza insieme al motomondiale. Come ormai è noto, accoglierà Ducati come unico costruttore.

E toccherà sette diversi Paesi unendosi al paddock della MotoGP a partire da Le Mans, in concomitanza con il millesimo Gran Premio della storia.

Parteciperà a ogni tappa europea del Mondiale tra maggio e inizio settembre, con 16 gare, due in ogni Gran Premio. La chiusura della stagione al Misano World Circuit – Marco Simoncelli.

MotoE 2023, tutte le novità

Rivoluzione anche per gli orari. La MotoE inizierà il venerdì mattina alle 8.25 con le prime prove. La seconda sessione alle 12.25. I tempi verranno quindi combinati per stabilire i partecipanti diretti alla Q1 e alla Q2, con le qualifiche alle 17. Q1 e Q2 saranno trasmesse in diretta e gratis su YouTube. Sabato la giornata clou con due gare.

La prima scatterà alle 12:10, subito dopo le qualifiche della classe MotoGP. Sarà la prima gara del weekend, prima delle qualifiche di Moto3 e Moto2, oltre alla gara sprint della MotoGP. Alimentata da Enel X Way, l’azione proseguirà con la seconda gara alle 16:10.

Per il Mondiale elettrico, dunque, tanta visibilità di fronte agli spettatori, per valorizzare questo percorso parallelo di innovazione sostenibile. La moto utilizzata da tutti sarà una Ducati V21L, di cui vi raccontiamo i dettagli in un altro articolo dedicato.

Il calendario della stagione