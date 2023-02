Sicurezza in moto, scende in campo il navigatore

La sicurezza in moto è un tema sempre attuale. Il nuovo navigatore Garmin integra una funzione pensata per l’incolumità dei motociclisti.

Il tema della sicurezza in moto è sempre attualissimo e al centro di tanti dibattiti. Al di là di tutto ciò che si può fare dal punto di vista dell’abbigliamento protettivo, ci sono alcuni accessori che possono migliorare l’esperienza in moto e anche la sicurezza.

Uno di questi è il nuovo navigatore Garmin Zumo 396LMT-S che, tra le altre cose, adotta l’innovativa funzione Incident Detection Messaging e quella Riders Alert.

Sicurezza in moto: la nuova funzione del Garmin

Tramite la funzione Incident Detection Messaging è infatti possibile associare Zumo 396LMT-S a uno o più contatti, contenuti nella rubrica del proprio smartphone, ai quali, in caso di urto, viene inviato un SMS con le informazioni sulla posizione GPS in modo tale da poter essere soccorsi.

Da non dimenticare i Rider Alerts, ovvero funzioni che consentono al motociclista di essere sempre attento ed informato su quanto accade attorno a lui.

Tramite messaggi sullo schermo dello Zumo 396LMT-S, il pilota viene informato, con adeguato anticipo, dell’avvicinarsi di tratti o situazioni a cui prestare particolare attenzione come l’approssimarsi di curve particolarmente strette o di passaggi a livello, l’avvicinarsi a edifici scolastici o a strade soggette ad attraversamento animali.

Vengono segnalati anche autovelox, semafori controllati da telecamere ed eventuali variazioni del limite di velocità sul proprio tragitto.

Connesso allo smartphone

Per il resto, il nuovo Zumo 396LMT-S adotta un display touch a colori da 4,3” con interfaccia intuitiva e con un’elevata resistenza ad acqua, intemperie e non solo.

Può collegarsi tramite wi-fi alla rete e aggiornare continuamente mappe, punti di interesse, software, etc. Dispone inoltre di modulo Bluetooth per potersi interfacciare con lo smartphone e gestire la musica, le notifiche, le chiamate, i messaggi e tanto altro.

È inoltre dotato della funzione Round Trip, che permette di organizzare piacevolmente i propri spostamenti anche quando l’importante non è solo raggiungere una destinazione, ma godersi il viaggio; indicando al navigatore, per esempio, il numero di ore che si hanno a disposizione, questo calcolerà un itinerario circolare della durata indicata.

Adventurous Routing

Per gli appassionati dell’avventura c’è infine la modalità Adventurous Routing che dà la possibilità ai motociclisti di scegliere i percorsi migliori evitando autostrade a favore di vie nascoste e panoramiche.

È inoltre possibile archiviare ogni itinerario percorso, per poi esportare tutto su pc o per condividerli con altri utenti. Il nuovo Garmin è disponibile in nero e nella versione carbon, con le mappe di tutta Europa (46 paesi) al prezzo di 399,99 euro.