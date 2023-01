Sciopero benzinai, confermato 25 e 26 gennaio

Lo sciopero dei benzinai è stato confermato per il 25 e il 26 gennaio. Le trattative tra sindacati e Governo non hanno avuto (finora) esito positivo.

Lo sciopero dei benzinai del 25 e 26 febbraio è stato confermato. Cattive notizie, dunque, per motociclisti e automobilisti. È arrivata la fumata nera al tavolo del Mnistero delle Imprese e del Made in Italy: Faib Confesercenti, Figisc Confcommercio e Fegica hanno confermato lo sciopero fissato per il 25 e 26 gennaio.

Sciopero benzinai: le parole dei sindacati

“Dall’incontro di questa mattina non sono arrivati elementi migliorativi, anzi semmai sono peggiorate le condizioni”, così un esponente della Fegica, mentre dalla Figisc si aggiunge: “Il tavolo ha confermato che per il governo la nostra è una categoria da mettere sotto osservazione con un cartello, come nel Medioevo”, riferendosi alla richiesta del Governo di esporre il prezzo medio regionale per evitare speculazioni.

Secondo il presidente nazionale di Figisc Confcommercio, Bruno Bearzi “il messaggio che resta è che siamo una categoria da tenere sotto controllo perché speculiamo: lo sciopero è confermato – aggiunge – ma fino all’ultimo momento siamo disponibili a vedere se troviamo margini di manovra”.

Riguarderà anche gli impianti self-service

Lo sciopero dei distributori di carburanti del 25-26 gennaio riguarderà anche anche gli impianti self-service. Nel contempo saranno comunque assicurati i servizi minimi essenziali. ma assicurerà i servizi minimi essenziali.

Potrebbero restare aperti, anticipano i sindacati, gli impianti self gestiti direttamente dalle compagnie petrolifere. La protesta durerà 48 ore a partire dalle 19 del 24 gennaio.