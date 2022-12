Porsche adotta i nuovi fari Matrix HD con 16.000 led

Porsche ha sviluppato con i suoi partner una nuova tecnologia per i fari, con 16.000 micro-LED controllabili tramite due chip per ogni faro.

Porsche alza ancora di più l’asticella della sua qualità, introducendo per le sue nuove vetture degli innovativi fari a LED con fascio Matrix HD, che permettono una eccellente distribuzione della luce ad alta risoluzione fino a due volte più luminosa rispetto alle lenti odierne. La Casa tedesca ha sviluppato con i propri partner dei fari LED con oltre 16.000 micro-LED controllabili singolarmente attraverso l’uso di due chip per ogni faro.

Gli abbaglianti migliorano

Per merito della nuova tecnologia, gli abbaglianti ad alte prestazioni cambiano la vita degli automobilisti nelle ore notturne, con il buio che si trasforma in luce fino a una distanza di 600 metri e per i veicoli in avvicinamento, viene sfruttata una nuova funzione che non infastidisce altre auto. Inoltre, rispetto ad altri sistemi ad alta risoluzione, questi nuovi fari riescono a sprecare meno energia. L’innovativo sistema, oltre all’utilizzo negli abbaglianti, funziona anche per gli anabbaglianti tramite due sorgenti luminose in ogni gruppo. Infatti, invece di avere una sola matrice abbagliante al centro del faro, il nuovo faro ha due unità a matrice HD nella sezione inferiore di ciascun faro.

Porsche e i nuovi fari

Sotto l’aspetto tecnologico, i fari permettono di riconoscere che tipo di strada si sta attraversando e in base a essa, possono più o meno rilasciare dei fasci luminosi per migliorare la sicurezza stradale del conducente. Ad esempio, quando vengono rintracciati cantieri e aree strette, l’illuminazione viene automaticamente ridotta alla stessa larghezza del veicolo (inclusi gli specchietti) per irradiare la corsia e renderla così visibile al guidatore.

Sistema di cortesia

Tra le varie soluzioni pensate e studiate per i clienti Porsche, quando si chiude e si sblocca il veicolo, la vettura mostra un’animazione di benvenuto e arrivederci. Un sistema intelligente e utili per sapere dove si nasconde la propria vettura con l’effige del Cavallino di Stoccarda.