Da Sky il regalo giusto per gli amanti dello sport e dell’intrattenimento di qualità

Il nuovo Sky box si presenta come il regalo ideale per tutti gli amanti del calcio e dello sport in generale.

Se siete indecisi su cosa regalare a parenti, partner o amici che adorano lo sport, potete approfittare della nuova offerta Sky box che, con ben 3 mesi di programmi di alta qualità inclusi, è dedicata ai nuovi clienti appassionati di sport. L’offerta è perfetta per chi ama i motori, infatti Sky è da anni la piattaforma di riferimento per chi vuole seguire in diretta le gare della Formula 1 e della MotoGP.

Sky box non delude neanche gli amanti di Cinema e TV, infatti, tra i due pacchetti disponibili troviamo anche quello dedicato a chi ama il cinema, gli show e le serie tv, firmate Sky, inoltre hai anche Netflix. Oltre all’ottimo rapporto qualità-prezzo, Sky box si differenzia dalle gift card perché si presenta come un pacchetto (che include il decoder Sky Q) che può essere incartato e messo sotto l’albero di Natale.

Sky box: cosa include

L’offerta Sky box, che include il decoder Sky prevede due differenti pacchetti:

Il primo pacchetto è dedicato allo SPORT ed include: Sky TV + Sky Calcio + Sky Sport.

Sky Sport permette di guardare senza limitazioni la UEFA Champions League con 121 partite a stagione sulle 137 totali, tutta le UEFA Europa League e la UEFA Conference League (anche grazie a Diretta Gol). Il bouquet viene completato dalla MotoGP e dalla Formula1, ovviamente sempre in diretta.

permette di guardare senza limitazioni la UEFA Champions League con 121 partite a stagione sulle 137 totali, tutta le UEFA Europa League e la UEFA Conference League (anche grazie a Diretta Gol). Il bouquet viene completato dalla MotoGP e dalla Formula1, ovviamente sempre in diretta. Sky Calcio aggiunge invece l’avvincente Serie A TIM 2021-24: 3 partite su 10 ogni giornata e la Serie BKT con tutte le 380 partite stagionali, oltre a playoff e playout, per le stagioni 2021-24. I top club e i top player in azione con le migliori partite di Premier League, Bundesliga e Ligue1; in più l’app DAZN è su Sky Q.

aggiunge invece l’avvincente Serie A TIM 2021-24: 3 partite su 10 ogni giornata e la Serie BKT con tutte le 380 partite stagionali, oltre a playoff e playout, per le stagioni 2021-24. I top club e i top player in azione con le migliori partite di Premier League, Bundesliga e Ligue1; in più l’app DAZN è su Sky Q. Non manca nel pacchetto anche Sky TV con gli show e i reality di Sky, le serie Sky Original e le serie TV.

Il secondo pacchetto è invece pensato a chi preferisce show, serie TV e cinema e comprende:

Sky TV e Netflix (Intrattenimento plus) con gli show, le serie TV, i documentari di Sky, e Netflix, uno accanto all’altro nella home di Sky Q. Include Netflix piano Standard, HD 1080p, per la visione su 2 schermi in contemporanea, senza interruzioni pubblicitarie.

(Intrattenimento plus) con gli show, le serie TV, i documentari di Sky, e Netflix, uno accanto all’altro nella home di Sky Q. Include Netflix piano Standard, HD 1080p, per la visione su 2 schermi in contemporanea, senza interruzioni pubblicitarie. Sky Cinema: oltre 200 prime visioni all’anno, il meglio del cinema italiano e internazionale e film Sky Original. Inoltre, per i clienti con Sky Cinema, Paramount+ (del valore di 7,99€/mese) è senza costi aggiuntivi.

Come attivare l’offerta

Per usufruire dei primi 3 mesi gratuiti compresi nell’offerta Sky box ti basterà attivare – quando preferisci – il codice promozionale che trovi all’interno della scatola, chiamando il numero gratuito 800 186 001.

Durante i primi 3 mesi non ti sarà addebitato alcun costo. In seguito, potrai scegliere se continuare la visione al prezzo di listino, modificare la combinazione di pacchetti tra quelli disponibili oppure disdire senza costi aggiuntivi, restituendo il decoder Sky Q.

Come installare il decoder Sky Q

Installare il decoder Sky Q è semplice, senza bisogno dell’intervento del tecnico. Per procedere all’installazione basta collegare il cavo di alimentazione e l’antenna del digitale terrestre alle porte che vedi sul retro di Sky Q. Successivamente bisogna verificare che Sky Q sia collegato in modo corretto alla TV di casa attraverso il cavo HDMI fornito in dotazione e connetterlo al wi-fi di casa. A questo punto basta accendere Sky Q e seguire le indicazioni nel video.

I programmi Sky e le tue app preferite – tra cui Netflix, Prime Video e Disney+ – saranno tutte comodamente in un unico posto. Inoltre, con il Controllo vocale di Sky Q trovi subito le ultime novità e i programmi di cui tutti parlano.