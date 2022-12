Mazda MX-5 by Xenex Motorsport

Gli americani di Xenex Motorsport hanno dato vita a tre allestimenti diversi per la Mazda MX-5, trasformandola in modo estremo per tutti i gusti.

La Xenex Motorsports ha messo a punto un kit di trasformazione per la Mazda MX-5 Miata in tre diversi livelli di allestimento, tutti dal design riuscito e abbastanza minimalista. Il team americano ha preso spunto da un rendering apparso su un sito di auto qualche tempo fa, si sono messi in contatto con loro e sono partiti all’avventura. Il creatore di quei modelli è Kasim Tlibekua, che ha concesso la licenza sul design per svilupparne una versione reale. Dopo un anno di lavoro, sono stati completati gli stampi per il kit carrozzeria e quattro esemplari dell’auto sono andati in produzione.

Gli allestimenti di ingresso

Il primo, quello di ingresso, si chiama MX Speedster e possiede motore e cambio originali, ma toglie ben 113 kg dal peso originale della vettura nipponica. L’opera si conclude con il kit carrozzeria Speedster, le sospensioni speciali, l’impianto freni racing fatto da Wilwood e i cerchi da 17”. Per quelli che cercano più prestazioni c’è l’allestimento MX Speedster S che viene integrato con un sistema di sovralimentazione realizzato da Fastforward Superchargers, che raggiunge una potenza di 203 CV. Xenex afferma che il rapporto peso/potenza è molto interessante (4,4 kg/CV), un risultato che trasforma questa vettura un’arma affilata e molto prestazionale.

Il massimo dell’evoluzione

La versione più spinta di questa preparazione, dedicata a coloro che amano viaggiare in pista, è la MX Speedster RS. In questo caso il motore a quattro cilindri Mazda viene messo in panchina per favorire un V8 da 355 CV/6.800 giri. Ovviamente, tutta la meccanica viene sistemata per sostenere l’incremento delle performance della super Miata. Viste le tre proposte, bisogna ancora capire una cosa fondamentale e cioè i prezzi.

Mazda MX-5 by Xenex: prezzi

Il costo delle tre elaborazioni e altri dettagli su come saranno venduti i kit non sono ancora stati rilasciati, tuttavia Oltreoceano fanno sapere che il primo esemplare sarà terminato il prossimo 1 marzo.