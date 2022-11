F1: Ferrari arrivano le dimissioni di Binotto

La Ferrari ed il rapporto con Binotto sono ai titoli di coda. La squadra di Maranello saluta il suo team principal al centro di numerose polemiche nel corso della stagione appena conclusa. Le indiscrezioni dei giorni scorsi hanno lasciato il posto all’ufficialità, per via del comunicato stampa della Casa di Maranello.

Ferrari: Mattia Binotto saluta l’azienda

C’è dunque il saluto ufficiale di Mattia Binotto all’interno del comunicato stampa della Ferrari. Una scelta maturata dopo tante polemiche e discussioni, nonostante la fiducia più volte dimostrata dall’azienda nei suoi confronti. ”Con il dispiacere che ciò comporta, ho deciso di concludere la mia collaborazione con Ferrari. Lascio un’azienda che amo, della quale faccio parte da 28 anni, con la serenità che viene dalla convinzione di aver compiuto ogni sforzo per raggiungere gli obiettivi prefissati. Lascio una squadra unita e in crescita. Una squadra forte, pronta, ne sono certo, per ottenere i massimi traguardi, alla quale auguro ogni bene per il futuro. Credo sia giusto compiere questo passo, per quanto sia stata per me una decisione difficile. Ringrazio tutte le persone della Gestione Sportiva che hanno condiviso con me questo percorso, fatto di difficoltà ma anche di grandi soddisfazioni”.

Le parole dell’Amministratore Delegato di Ferrari Benedetto Vigna

Ovviamente, la Ferrari ha ringraziato Binotto per il suo operato attraverso le parole dell’Amministratore Delegato Benedetto Vigna. ”Desidero ringraziare Mattia per i suoi numerosi e fondamentali contributi nei 28 anni passati in Ferrari, e in particolare per la sua guida che ha portato il team ad essere di nuovo competitivo nella scorsa stagione. Grazie a questo, siamo in una posizione di forza per rinnovare il nostro impegno, in primo luogo per i nostri incredibili fan in tutto il mondo, per vincere il più importante trofeo nel motorsport. Tutti noi della Scuderia e nella più vasta comunità Ferrari auguriamo a Mattia tutto il meglio per il futuro”.

Si apre un nuovo capitolo

Dopo Binotto chi arriverà in Ferrari? E’ questa la domanda che i più si faranno nelle prossime ore. Non è facile dare una risposta, a meno che dalle parti di Maranello non abbiano già provveduto a trovare il profilo giusto. Tanti, troppi nomi, sono stati fatti di recente, per cui è chiaro che potrebbe essere uno dei personaggi citati dai media, ma forse potrebbe essere un volto nuovo e inaspettato. Bisognerà solamente aspettare per capire chi guiderà, dai box, il team Ferrari in F1 nella prossima stagione.