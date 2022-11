Roma e ZTL: divieti alla circolazione più stringenti

A Roma è partita la riforma antismog che porterà dei divieti in più duri in alcune aree delimitate, nei confronti dei mezzi considerati più inquinanti.

Il 15 novembre entreranno in vigore a Roma delle norme più stringenti alla circolazione, con divieti permanenti più duri e ZTL attive per sei giorni su sette. Questo è il frutto di ciò che ha deliberato la giunta della Capitale nel programma “ZTL Fascia verde”, concepito per ridurre l’inquinamento atmosferico nel lungo periodo. Ovviamente il bersaglio di questa riforma sono da una parte soprattutto le automobili, che verranno colpite duramente, mentre dall’altra è previsto un piano di forestazione urbana che dovrà contribuire a migliorare la qualità dell’aria e a contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici, come ha dichiarato l’assessore all’ambiente, Sabrina Alfonsi.

Euro 3 nel mirino

A partire dal 15 novembre le automobili alimentate a benzina Euro 0, Euro 1, 2 e a gasolio Euro 0, Euro 1, 2 e 3 non potranno più circolare nell’area denominata Fascia verde, quella che viene collocata all’interno del Grande raccordo anulare (a eccezione di quattro zone denominate con le lettere dell’alfabeto). Medesimo provvedimento toccherò ai ciclomotori e alle moto alimentate a benzina Euro 0 ed Euro 1, oltre a ciclomotori e simili a gasolio fino all’Euro 2. Dal primo novembre 2024 alle categorie sin qui elencate si aggiungeranno le automobili alimentate a benzina con omologazione allo scarico Euro 3.

Le fasce orarie

Nel 2023 scatta una vita dura anche per le alimentazioni a gasolio Euro 4: dal primo novembre al 31 marzo di ogni anno, da lunedì a sabato, questa categoria di vetture non potrà circolare dalle 7.30 alle 20.30. Cambia la situazione anche dei veicoli commerciali N1, N2, N3 alimentati a gasolio sino a Euro 4 nella fascia oraria 7.30-10.30 e 16.30-20.30. A partire dal primo novembre 2024, sempre dalle 7.30 alle 20.30 il provvedimento sarà esteso alle auto a gasolio Euro 5 (mezzi commerciali a gasolio Euro 5 vietati nella fascia oraria 7.30-10.30 e 16.30-20.30).

Roma: fermo ecologico

In quella fascia di tempo che va da novembre a marzo di ogni anno, ci saranno quattro domeniche di “fermo ecologico” per tutti i veicoli provvisti di motore endotermico nelle fasce orarie 7.30-12.30 e 16.30-20.30 (attualmente le date accreditate sono 20 novembre, 4 dicembre e, nel 2023, 8 gennaio, 5 febbraio e 26 marzo). Restano attivi, comunque, i provvedimenti di emergenza che vengono usati nei casi di superamento delle soglie di criticità nelle giornate di lunedì e giovedì.

Roma: rafforzamento dei mezzi pubblici

Per ovviare al fermo di certi veicoli, il Comune di Roma ha pensato bene di apportare un rafforzamento dei mezzi pubblici e a invogliare i cittadini a rinunciare alla propria vecchia auto inquinante. Come? Attraverso delle misure di sostegno programmate come l’abbonamento annuale gratuito ai mezzi pubblici per chi rottama il proprio mezzo (sino a Euro 3 se a benzina ed Euro 4 se diesel).