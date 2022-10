Alfa Romeo 33 Stradale: ecco la replica fedele di M.A.T.

Una delle auto più iconiche della storia delle quattro ruote è senza ombra di dubbio l’Alfa Romeo 33 Stradale, una vettura speciale prodotta in soli 18 esemplari tra il 1967 e il 1969. Per più di una frangia di appassionati è addirittura la vettura più bella di ogni epoca, per via delle sue forme classiche e sinuose, ma eccezionalmente sportive come vuole la tradizione del Bisicione. M.A.T. (Manifattura Automobili Torino) ne ha realizzato una replica fedele in ogni parte, aggiunge un altro capolavoro alla sua lista dopo la “New Stratos”.

Una produzione interna

L’auto è stata realizzata in modo autonomo e indipendente da M.A.T. su richiesta di uno specifico cliente. I tecnici dell’azienda torinese hanno ripreso i disegni originali dell’epoca, sono partiti dal design di Franco Scaglione per sviluppare le linee della 33 Stradale. Il risultato sono dolci linee mai interrotte da vistose appendici aerodinamiche, con l’alluminio lavorato a mano.

Una piattaforma dedicata

Non si tratta di un restomod, qui non c’è un’auto che ha donato il proprio telaio, infatti per la 33 Stradale di M.A.T. è stata sviluppata una piattaforma dedicata. Per realizzarla sono state necessarie 12.000 ore di officina. Il risultato però è sotto l’occhio di tutti: un capolavoro senza tempo. Sotto al cofano ruggisce il motore Alfa Romeo da 8 cilindri a V derivato dalla Montreal, portato in questo caso a 240 CV circa, 10 in più rispetto alla 33 Stradale.

Alfa Romeo 33 Stradale: fatta su misura

L’esemplare in questione è stato creato su misura, per capire meglio questo aspetto basti pensare alla forma del volante, che si adatta alla perfezione alle mani del suo proprietario. Per arrivare al compimento di questo capolavoro sono stati creati 3 prototipi – con stampa 3D – prima di arrivare al disegno definitivo. L’unica differenza rispetto alla vettura originale sono dei dispositivi legati al confort: sedili imbottiti e aria condizionata. Il costo finale è di circa 1,5 milioni di euro.