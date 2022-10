Audi RS3-R: edizione limitata by ABT

L’Audi RS3 è una sportiva eccezionale, qualcuno però ha pensato che non fosse abbastanza. Questo qualcuno è l’azienda di tuning ABT, che ha dato vita all’Audi RS3-R. Saranno in pochi a portarsi vantare di possedere quest’auto, perché ne verranno realizzati solamente 200 esemplari.

Le modifiche di ABT

Come modello RS entry-level, la RS3 eroga 401 CV e 500 Nm di coppia dal suo motore turbo a cinque cilindri da 2,5 litri abbinato a un cambio automatico a 7 marce e a un sofisticato sistema di trazione integrale permanente. La Casa dichiara un’accelerazione 0-100 km/h di 3,6 secondi e una velocità massima di 290 km/h. ABT ha deciso di conservare il propulsore e di concentrarsi invece sui miglioramenti nel resto dell’auto per avere delle prestazioni complessive più alte. Questi cambiamenti iniziano con le ruote ABT High Performance HR20 forgiate da 20 pollici. Oltre ad avere un bell’aspetto, queste ruote sono leggere, il che a sua volta riduce le masse non sospese e rende la RS3-R ancora più affilata in curva. Il pacchetto standard RS3-R include anche molle di abbassamento ABT che abbassano l’auto di 24,8 mm nella parte anteriore e 29,9 mm nella parte posteriore. Gli acquirenti possono invece optare per coilover ABT completamente regolabili che includono impostazioni sia per l’urto che per il rimbalzo. Indipendentemente dalla sospensione scelta dal cliente, le barre stabilizzatrici sportive ABT sono di serie. Inoltre, ABT include terminali di scarico in acciaio inossidabile rifiniti in nero opaco.

Audi RS3-R: il tocco estetico

Anche le modifiche stilistiche aiutano la RS3-R a distinguersi dalla massa. Un pacchetto aerodinamico completamente in fibra di carbonio include un nuovo labbro anteriore, le calotte degli specchietti, il paraurti anteriore, dei componenti aggiuntivi del parafango e un inserto della gonna posteriore. Proprio come la stessa RS3, questi cambiamenti sono sottili ma abbastanza muscolosi che la maggior parte degli appassionati noterà le differenze. All’interno dell’abitacolo, i clienti troveranno tappetini ABT, e un tasto Start-Stop con la firma dell’Azienda. Prima ancora che entrino, i passeggeri saranno accolti dalle luci d’ingresso ABT che brillano a terra quando le porte vengono aperte. Un badge emblema sul cruscotto indicherà quale delle 200 unità corrisponde ciascuna vettura.

Le consegne iniziano il prossimo anno

ABT afferma che il pacchetto RS3-R inizierà a essere spedito ai partner autorizzati all’inizio del prossimo anno. Saranno serviti i clienti di tutto il mondo, tramite il loro canale ufficiale.