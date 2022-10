Aston Martin DB5: venduta a 3,3 milioni l’esemplare di “No Time To Die”

No Time To Die è l’ultimo capitolo della saga di James Bond con protagonista l’attore Daniel Craig, nei panni del più famoso agente segreto di Sua Maestà. L’Aston Martin DB5 è l’iconica vettura per antonomasia dell’agente 007 ed è stata usata anche nell’ultima fatica cinematografica, in uno scenario fantastico tra le vie di Matera. La granturismo britannica è ovviamente speciale perché dispone di tutti i gadget e dei dispositivi per avere la meglio sui nemici, comprese le mitragliatrici che spuntano dai fari anteriori. L’esemplare usato per la pellicola è una replica, ma non importa dato che è stato venduto all’asta per ben 3,3 milioni di euro.

I gadget dell’agente 007

Questo esemplare di Aston Martin è difficilmente distinguibile da uno autentico provenienti dagli anni ’60, e vale anche a livello di prezzo perché per entrambe la cifra è molto elevata. La DB5 “Stunt Car” di No Time To Die è provvista di una serie di dispositivi che hanno reso famoso 007 e che sono un omaggio alla DB5 utilizzata durante i primi film con Sean Connery. Ad esempio, ci sono: la targa “ribaltabile”, le mitragliette a scomparsa nei fanali e una serie di comandi interni per gestire tantissime altre funzioni per allontanarsi dai cattivi.

Asta di beneficenza

La DB5 di No Time To Die è stata protagonista di un’asta speciale dedicata ai 60 anni di James Bond che si è tenuta a Londra da Christie’s. Insieme all’iconica Aston Martin, sono state vendute altre auto legate ai film della saga. L’intero ricavato dell’asta è stato devoluto in beneficenza alle associazioni The Prince’s Trust e The Prince of Wales’s Charitable Fund che si occupano del sostegno ai giovani e agli ex membri delle forze speciali del Regno Unito.

Aston Martin DB5 e non solo

All’asta sono state coinvolte anche l’Aston Martin V8 Vantage e la DBS Superleggera 007 Edition (prodotta in soli 25 esemplari). La prima è stata venduta per circa 700.000 euro, mentre la seconda per 450.000 euro. Delle cifre da capogiro.