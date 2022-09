MotoGP, adesso chi è il favorito al titolo?

A 4 gare dalla fine della MotoGP, chi è il favorito al titolo? Quartararo è in testa ma non di tanto. Tutto può ancora succedere

Se vi state chiedendo in MotoGP chi è il favorito al titolo mondiale dopo il GP del Giappone, abbiamo cercato di raccogliere un po’ di informazioni utili per fare il punto sulla lotta al primo posto della classifica della Classe Regina.

MotoGP, chi è il favorito al titolo mondiale 2022?

Partiamo col dire che a Motegi il risultato migliore, sempre in chiave titolo mondiale, l’ha raccolto Fabio Quartararo con un ottavo posto. Si perché Pecco Bagnaia, cadendo, ha portato a casa 0 punti.

Partito 12°, ha dovuto fare i conti con Enea Bastianini nelle fasi iniziali della gara senza registrare significativi progressi. All’ultimo giro, sorpassato il connazionale, ha tentato un affondo su Quartararo, che lo precedeva.

Ma è finito a terra. E anche Aleix Espargaro non ha brillato: lo spagnolo della Aprilia è dovuto scattare dalla pit lane a causa di un problema tecnico e non è riuscito a fare meglio del 16esimo posto.

Facciamo i conti

Fino a qualche giorno fa, dunque, Bagnaia e Quartararo erano divisi da soli 10 punti, che invece oggi diventano 18. Mentre la distanza di Espargaro da Quartararo ora è di 25 punti. La matematica tiene in lizza per il titolo, tra gli altri, anche Enea Bastianini (-49) e Jack Miller (-60), ma è evidente che per loro è quasi impossibile.

Il prossimo appuntamento è in programma in Thailandia tra sei giorni (2 ottobre). Dopodiché ne mancheranno ancora 3 di gare per la fine della stagione. Insomma, il pilota Yamaha è avanti, ma non di tantissimo.

Tutto può ancora succedere e tutto rende ancora più appetibile questo finale di stagione per gli appassionati di moto.