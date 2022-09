BMW Z4 M Coupé: il render della shooting brake

Le BMW Z3 M Coupé e Z4 M Coupé sono passate nell’immaginario collettivo come auto simbolo della Casa bavarese, per la loro particolarità e raffinatezza costruttiva. L’artista digitale Sugar Chow ha realizzato una nuova versione della BMW Z4 M Coupé basato sull’ultima generazione in commercio della roadster tedesca. Sugar Chow, che su Instagram si chiama sugardesign_1 , è noto per aver alterato la carrozzeria di altri modelli esistenti, come la Mazda MX-5 Shooting Brake e la Ferrari Roma Limousine che sono tra le sue più recenti creazioni.

Interpretazione fedele allo stile BMW

Questa interpretazione – non approvata da BMW – della Z4 M Coupé condivide la parte inferiore della carrozzeria con la normale Z4, mentre la linea del tetto è stata ridisegnata, così come i finestrini laterali, i pannelli laterali posteriori e il portellone. Il risultato finale è qualcosa che sembra poter essere uscito dallo studio di design della BMW, con un’interpretazione libera del gomito di Hofmeister, badge BMW sui montanti C delle sue vetture. La silhouette enfatizza il passo corto e il lungo cofano della Z4, aggiungendo praticità con un bagagliaio molto grande. La parte posteriore è caratterizzata dal piccolo portellone con un minuscolo lunotto e uno spoiler a becco di anatra integrato, pur conservando i fanali posteriori a LED di serie e il paraurti posteriore sportivo con doppi tubi di scarico.

Più potenza sotto al cofano

Attualmente, il vertice della gamma roadster è la Z4 M40i , anche se per questa vettura è facile immaginare l’uso di una versione più potente del propulsore a sei cilindri biturbo da 3,0 litri dell’attuale M3/M4. Nonostante un mercato di nicchia, è ipotizzabile come questa versione potrebbe facilmente scaldare il cuore degli appassionati e guadagnarsi l’apprezzamento degli automobilisti come hanno fatto le versione coupé delle precedenti Z3 e Z4. Probabilmente un modello del genere non nascerà mai, vista la collaborazione con Toyota che ha nel proprio listino la GR Supra, parente stretta della Z4 odierna.

BMW Z4 M Coupé: altre versioni

Non è la prima volta che viene pubblicato un rendering di una BMW Z4 M a tetto chiuso da parte di un designer indipendente, infatti Tomi X Design ha proposto una silhouette simile nel 2018 e Rain Prisk ha optato per lo stile Shooting Brake nello stesso anno. A testimonianza che una Z4 Coupé accompagna la fantasia di moltissimi.