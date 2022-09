Porsche 912C: il restomod di KAMM

La Porsche 912C è un’icona della lunga e gloriosa storia del Marchio di Zuffenhausen, perché rappresenta una delle auto più leggere mai prodotte dall’azienda teutonica. Il neonato Brand ungherese KAMM ha intrapreso un’avventura nel campo dei restomod compiendo un capolavoro utilizzando anche parti di una Porsche 911 (964) per dar vita a una 912C molto speciale, da poter gustare e – soprattutto – guidare in ogni occasione.

Genesi del progetto

La 912C non è di certo la più potente delle Porsche, anzi, rappresentava il modello di accesso alla famiglia di Zuffenhausen anche se aveva come punto di forza la sua leggerezza. È stata prodotta tra il 1965 e il 1969, e adottava sotto al cofano un piccolo motore 1.6 litri da 90 CV. La versione sviluppata da KAMM migliora sotto molteplici aspetti: ora ruggisce al posteriore un propulsore 2 litri da 170 CV raffreddato ad aria e prodotto dalla svizzera JPS Aircooled che può raggiungere i 7.200 giri al minuto, mentre la potenza è scaricata a terra tramite le ruote posteriori attraverso un cambio manuale a 5 rapporti della ZF con differenziale a slittamento limitato. Quello che colpisce è il peso effettivo sulla bilancia, solo 750 kg. Questa opera di dimagrimento ha comportato un miglioramento effettivo in termini di prestazioni, con un’accelerazione molto più rapida rispetto all’originale. Il team di specialisti ungheresi è riuscito ad abbassare l’asticella della bilancia di 200 kg grazie a un massiccio uso di fibra di carbonio.

Miglioramenti di telaio

Sul restomod di Kamm arrivano alcuni sostanziali miglioramenti telaistici, come ad esempio l’uso di nuove sospensioni regolabili e l’introduzione di una nuova struttura di rinforzo per il telaio. Per quanto riguarda l’impianto frenante, invece, i freni anteriori sono di derivazione Porsche 911 (964), mentre quelli posteriori sono a opera di Brembo. Sia all’esterno che all’interno, la 912C ha il suo stile classico, tuttavia ci sono alcuni dispositivi moderni che aumentano il comfort generale. Nell’abitacolo ci sono dei sedili con intelaiatura in fibra di carbonio, climatizzatore automatico, impianto audio e finiture di grandissimo pregio.

Porsche 912C: il prezzo

La 912C di KAMM sarà disponibile a partire dal 2023, si può ottenere utilizzando una propria 912c da convertire o acquistando un esemplare già preparato dall’azienda. In quest’ultima ipotesi, il prezzo totale è di 325.000 euro.