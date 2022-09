Lamborghini Revuelto: il rendering di DMC

La Lamborghini Aventador diventerà presto un ricordo del passato, perché ci sarà spazio per un modello nuovo che con molta probabilità si chiamerà Lamborghini Revuelto. L’azienda tedesca DMC è un nome del tutto inedito per il mondo Lambo, tuttavia non sorprende che i loro designer stiano già lavorando su come potrebbe apparire la nuova vettura, includendo alcuni dettagli tipici del Marchio italiano. Nel complesso si tratta di un rendering che funziona.

La prossima Revuelto

Lamborghini sta preparando un bolide super-ibrido per raccogliere l’eredità dell’ Aventador e i recenti scatti spia mostrano un cambiamento di design notevole in questa vettura che arriverà sul mercato entro la fine dell’anno. Diventerà la prima ibrida plug-in di Sant’Agata Bolognese, un piccola ma grande rivoluzione elettrica, mentre Lamborghini si prepara a terminare la produzione dell’ammiraglia con motore V12, a più di dieci anni dal suo lancio. Il marchio ha smesso di ricevere ordini per l’edizione commemorativa nell’ottobre dello scorso anno.

Lode al V12

È importante sottolineare come la sua sostituta dell’Aventador sarà in parte elettrificata, ma ciò nonostante prenderà la maggior parte della sua potenza da un V12 corposo, in linea con l’impegno del capo dell’azienda Stephan Winkelmann che non rinuncia al valore emozionale delle sue supercar. L’AD ha dichiarato l’anno scorso che c’è “molta emozione legata al motore dodici cilindri”, a cui è particolarmente legato, essendo stato coinvolto nel lancio dell’Aventador nel suo primo periodo come capo della Lamborghini nel 2011.

Lamborghini Revuelto: l’interpretazione di DMC

Dopo che gli scatti spia hanno iniziato a fare il loro giro su Internet, DMC non ha aspettato un secondo e ha iniziato a immaginare come potrebbe essere la Revuelto reale. A prima vista ci sono molti elementi della recente Sian, specialmente nella parte anteriore, mentre la parte posteriore sembra avere un design completamente nuovo. DMC non ha potuto resistere ad aggiungere il loro iconico spoiler posteriore al concept. Non molte persone hanno visto l’auto reale, alcuni proprietari hanno confermato che un’auto dimostrativa sarà mostrata presso rivenditori selezionati già a dicembre 2022. Fino ad allora, il design immaginato da DMC potrebbe essere la cosa più vicina alla realtà.