Monza 100: l’app per il GP d’Italia di F1

Per gli appassionati di Formula 1 italiani, quello a cui ci stiamo avvicinando è il weekend più atteso di tutto l’anno. Alle porte ci sarà il GP d’Italia sull’Autodromo Nazionale di Monza, il tempio della velocità che proprio quest’anno compirà 100 anni. Per rendere più coinvolgente l’esperienza di chi avrà la fortuna di sedersi sulle tribune del circuito, è nata una app chiamata Monza 100, che consentirà ai più di immergersi nell’atmosfera del Gran Premio con aggiornamenti sulle attività di pista, le iniziative di intrattenimento per il pubblico, i punti di interesse all’interno del Circuito e la viabilità esterna.

La compatibilità dell’app

L’app è compatibile con dispositivi Android e iOS ed è scaricabile direttamente dal sito ufficiale del Circuito monzanet.it o da Play e Apple Store. Installandola sul proprio dispositivo mobile, si potrà godere di una mappa con l’esatta collocazione dei parcheggi esterni all’autodromo, dei punti ristoro, degli erogatori di acqua attivi per il weekend e delle tribune. La sezione “La mia tribuna” mostrerà invece il percorso più semplice per raggiungere gli ingressi dell’Autodromo.

Possibilità di prenotare il parcheggio

Grazie alla collaborazione con Monza Mobilità, sull’app Monza 100 sarà possibile prenotare il proprio parcheggio in tutti gli spazi esterni realizzati per l’evento e acquistare il biglietto per i bus navetta che portano all’autodromo. I tifosi, oltre alla sezione “News” con tutte le ultime notizie relative a ciò che ruota intorno al circuito, avranno a portata di mano il calendario eventi completo del fine settimana, con l’opportunità di impostare una notifica push 30 minuti prima di ogni iniziativa programmata in pista e non.

Monza 100: tutto a portato di clic

Con questa applicazione si possono osservare costantemente gli andamenti di tutte le sessioni dei piloti di Formula 1, Formula 2, Formula 3 e Porsche Mobil 1 Supercup, così come ricevere un aggiornamento costante su ogni attività pensata per lo svago del pubblico tra venerdì 9 e domenica 11 settembre. Infine, tramite la sezione “Punti di interesse”, ci si potrà documentare sull’esatto collocamento dei servizi più importanti allestiti per il fine settimana, scoprendo i percorsi più veloci per raggiungerli. Ulteriori aggiornamenti saranno disponibili sul sito monzanet.it e sui social del Circuito.