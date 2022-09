GP di Olanda: Verstappen conquista la pole in casa

Il GP di Olanda è la gara di casa per Max Verstappen, ma è anche il gran premio in cui la Ferrari cercherà di dimenticare Spa e di guardare avanti. Anche Leclerc avrà la possibilità di tornare protagonista, a cominciare dalle qualifiche che decreteranno la griglia di partenza.

GP di Olanda Q1: Verstappen fa la lepre ed Hamilton lo segue

Nella pista di F1 tutta curve del GP di Olanda, dopo 2 minuti in cui hanno girato le Haas, le Williams e le Alfa Romeo, finalmente esce dai box Max Verstappen. Al momento è di Stroll il tempo da battere, ma dopo un giro lanciato Verstappen è subito il riferimento e si mette in testa alla classifica dei tempi provvisoria. Le due Ferrari seguono il campione del mondo, con Sainz che è a meno di 5 decimi, e Leclerc che si trova a circa 8 decimi dall’olandese. Veloci anche le Mercedes, che a circa 8 minuti dalla fine del Q1, occupano la seconda e la terza posizione provvisoria con Russell ed Hamilton. La pista sembra diventare sempre più veloce giro dopo giro. A circa 5 minuti dal termine di questa prima parte delle qualifiche, Leclerc torna a girare e si piazza in seconda posizione a poco più di un decimo di secondo da Verstappen. Anche Perez si migliora e sale in quinta posizione. Mancano ancora 4 minuti per capire chi saranno gli esclusi dal Q2. Ottimo terzo posto per Tsunoda, Hamilton risale fino alla seconda posizione con gomma usata; mentre rimangono fuori dal Q2 Bottas, Magnussen, Ricciardo, Vettel, e Latifi.

Q2: Sainz è il più veloce ma Verstappen passa il taglio con gomma usata

Il Q2 del GP di Olanda inizia con un’interruzione dovuta alla presenza di un fumogeno in pista. Nel frattempo inizia una simpatica caccia al piccione per togliere i volatili dal tracciato. Si torna a correre con le Red Bull che montano gomme usate. Il tempo di Verstappen è già competitivo visto che scende sotto il minuto ed 11 secondi, e forse gli basterà per passare al Q3. Si lanciano gli altri big, con Hamilton che si piazza in seconda posizione, mentre Russell occupa la quarta posizione. Sesta e settima la Ferrari con Sainz e Leclerc che hanno utilizzato la gomma usata come Verstappen. Ottima prestazione di Stroll che riesce a scalzare Russell dal quarto posto a circa 7 minuti dalla fine del Q2. Torna in pista Leclerc per non correre rischi, visto che si trova in nona posizione provvisoria a poco più di 1 minuto dalla chiusura del Q2. Il monegasco della Ferrari risale in seconda posizione, ma è Sainz a togliergli la scena con il miglior tempo nel Q2. Gasly, Ocon, Alonso, Zhou, ed Albon sono gli esclusi dal Q3. Ottima prestazione di Schumi Junior che passa il taglio ed accede all’ultima parte delle qualifiche. Da segnalare anche Stroll che riesce ad approdare in Q3.

Q3: Verstappen conquista la pole position per 21 millesimi

Verstappen comanda nel Q3 del GP di Olanda al primo tentativo con il tempo di 1:10.515. Perez lo segue a circa 5 decimi. Escono Ferrari e Mercedes, e la classifica cambia. Infatti, Leclerc si prende la pole position provvisoria davanti a Verstappen. Seguono Hamilton e Sainz. Ma tutto si deciderà nell’ultimo giro con Verstappen che è a soli 69 millesimi da Leclerc. Il monegasco numero 16 si migliora, ma non basta, perché Verstappen conquista la pole position per 21 millesimi. Terzo tempo per Sainz ad appena 92 millesimi dall’olandese. Intanto, Perez va a muro e tutti alzano il piede destro. Il primo round va a Verstappen, ma la lotta con Leclerc è rimandata a domani.