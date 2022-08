Totem Super GT: esordio a Monterey

Prima di tutto non chiamatelo restomod, perché la Totem Super GT è si una fuoriserie dichiaratamente ispirata all’Alfa Romeo Giulia Sprint GT, ma non si tratta di un restauro moderno. L’azienda italiana fondata dal designer Riccardo Quaggio, dopo aver scaldato il cuore degli appassionati con un prototipo che aveva fatto girare la testa per bellezza e audacia, adesso presenta alla Monterey Car Week la versione definitiva della coupé dalle linee anni ’60.

Un motore V6

Rispetto a quanto avevamo potuto vedere nel prototipo, la versione definitiva della Totem Super GT si presenta con un V6 biturbo di 2,8 litri sviluppato dalla Italtecnica con una potenza che arriva a toccare la soglia dei 700 CV a 7200 giri con una coppia di 700 Nm, con a supporto un cambio manuale a 6 marce transaxle. In confronto all’Alfa originale disegnata da Giorgetto Giugiaro proporzioni sono identiche, tuttavia il nuovo modello si presenta con dei passaruota maggiorati per ospitare cerchi in lega di 17”, ma soprattutto con una lunghezza di 19 cm in più e una larghezza di 26 cm in più. A conti fatti la Totem Super GT è superiore in dimensioni anche al prototipo del 2021.

Telaio monoscocca

Il telaio di questa nuova fuoriserie dal sapore retrò è un monoscocca in fibra di carbonio per la cellula dell’abitacolo, alla quale sono fissati dei telai di supporto per il frontale e la coda. Il comparto delle sospensioni è decisamente, perché deve supportare delle prestazioni di primissimo livello: lo schema usato è dei doppi triangoli in alluminio. La carrozzeria esterna, proprio come il telaio, è in fibra di carbonio e consente di avere una vettura leggera, con una bilancia che segnale un peso complessivo di 1.180 kg.

Totem Super GT: il prezzo

La Totem GT Super è un’auto speciale, non solo per quello che rappresenta, ma soprattutto per l’uso di materiali raffinati e per il grande livello di personalizzazione, infatti si può scegliere tra ben 45 tipologia di pellame per rivestirne l’abitacolo. In conclusione verranno realizzati 20 esemplari della Totem GT Super al prezzo di circa 460.000 euro. In futuro ci sarà anche una versione 100% elettrica, che avrà un costo – presumibilmente – superiore.