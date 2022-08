Mahindra Scorpio-N: boom di vendite in India

In India è scoppiata la mania per la nuova Mahindra Scoprio-N, un SUV moderno che ha avuto più di 25.000 prenotazioni in 60 secondi.

Mahindra non è di certo il primo nome che viene in mente quando si parla di auto più vendute in Italia, o in Europa. La prospettiva cambia dall’altra parte del mondo, perché in India è scoppiata la mania per la nuova Mahindra Scorpio-N. Tutti la sognano, tutti la bramano, tutti la desiderano e corrono a comprarla. In un batter di ciglia ne sono già state ordinate 25.000 esemplari, si parla di un record: in 60 secondi tramite la prenotazione web. Le prenotazioni sarebbero potute essere di più ma il sito ufficiale della Casa indiana è andato in tilt, lasciando moltissimi a bocca asciutta.

La corsa all’acquisto

La strategia commerciale d’assalto di Mahindra ha generato un caos: la Casa aveva annunciato che le prime 25.000 unità avrebbero avuto un prezzo compreso tra 11,99 lakh (15.000 euro circa) e 19,49 lakh (24.300 euro circa) a seconda della variante, e che le cifre sarebbero aumentate per i lotti successivi. Questo ha scatenato una vera corsa all’acquisto, ma i server non ha retto la grandissima affluenza di indiani che volevano accaparrarsi questo SUV dallo stile moderno e dall’ottima tecnologia.

I disagi

Sono moltissime le persone che si sono riversate sui social media per lamentarsi di non essere riuscite a effettuare l’ordine in tempo e a lasciare il deposito cauzionale di 18.000 rupie (230 euro circa). Mahindra non ha comunque fatto una piega e ha subito risposto: il Costruttore ha riconosciuto pubblicamente il problema tecnico e ha assicurato a tutti che il sistema online ha registrato i timestamp di quando ogni utente ha premuto il pulsante di pagamento.

Mahindra Scorpio-N: salvi coloro che vogliono acquistarla

La psicosi ha generato dei fenomeni inconsueti, ma per tutti coloro che sono rimasti “fregati” dal crollo dei server c’è ancora una speranza per mettere le mani sul nuovo SUV. Grazie al tracciamento sarà possibile identificare i primi 25.000 clienti che avranno accesso ai prezzi promozionali. E vissero tutti felici e contenti.