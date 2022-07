Zem: arriva l’auto che aspira la CO2

Il problema della CO2 che viene emessa nell’aria dalle autovetture, preoccupa governi e non solo. L’ecologia e la salvaguardia del pianeta sono punti all’ordine del giorno, e se le auto elettriche rappresentano una soluzione per contenere e ridurre l’anidride carbonica nell’aria (essendo a impatto zero), c’è anche chi fa meglio. La soluzione è stata pensata da un gruppo di studenti della facoltà di ingegneria di Eindhoven, che ha realizzato un prototipo di nome Zem, che può purificare l’aria attraverso speciali filtri. Sostanzialmente si parla di un’auto che una volta in movimento aspira la CO2.

Per adesso impatto ridotto

La vettura ecologica può catturare 2 kg di CO2 ogni 20.000 miglia percorse. Questo si può tradurre, nel periodo di un anno, nello stesso rendimento che avrebbe un singolo albero. Non è molto, ma questo progetto è pur sempre all’inizio e se questi filtri fossero applicati su larga scala, allora gli effetti benefici sull’atmosfera potrebbero divenire molto più intriganti. A tutto beneficio della riduzione del riscaldamento globale.

A lavoro sui brevetti

Gli studenti olandesi stanno lavorando a una versione più sofisticata di questo filtro e stanno pensando di dar vita a una produzione in serie (ma limitata) dell’auto. In modo parallelo, stanno brevettando la tecnologia messa a punto, che include anche degli speciali “contenitori” dove svuotare i filtri. La CO2 raccolta potrebbe essere successivamente utilizzata per vari impieghi di ordine ecologico.

Zem: caratteristiche dell’auto

La versione attualmente in uso del filtro richiede che questo venga svuotato e pulito circa ogni 320 km. Il team sta mettendo a punto un dispositivo apposito dove poter effettuare le operazioni in modo semplice. Sulla Zem, inoltre, si possono ritrovare anche molte altre soluzioni usate per ridurre l’impatto ambientale dell’auto anche a livello di produzione. Per questo motivo la carrozzeria è stampata in 3D ed è realizzata con speciali plastiche riciclate che possono essere sminuzzate e usate nuovamente una volta che l’auto avrà finito il suo ciclo vitale.