Germania: emergenza CO2, ma le Autobahn restano senza limiti di velocità

In Germania, qualcuno pensa di introdurre limiti di velocità più stringenti per ridurre la CO2 nell’aria e raggiungere gli obiettivi ecologici fissati.

In Germania ci si interroga se sarà possibile raggiungere tutti gli obiettivi climatici preventivati entro il 2030. Attualmente la situazione che vige nel Paese europeo, non converge verso questa direzione, perché due settori importanti come quello del trasporto e come quello delle costruzioni, non stanno rispettando i parametri di CO2 fissati. Entrambi hanno mancato il target di riduzione del biossido di carbonio, con grande disappunto degli ambientalisti teutonici.

Piano emergenza del trasporto

Per quanto riguarda il trasporto, il piano di emergenza ha portato all’introduzione da qui ai prossimi anni di una rete di infrastrutture di ricariche elettriche per i veicoli molto più ampia e capillare. In più è stato pensato di rendere la mobilità ancora più green, costruendo molte più piste ciclabili. Qualcuno però fa notare che, se venissero ridotti i limiti di velocità sulle famose autobahn, dove in alcuni tratti non vige nessun bavaglio, si ridurrebbe drasticamente il tasso di CO2 nell’aria. Secondo il report del partito ambientalista DUH, limitare la velocità sulle autostrade tedesche a 100 km/h, sulle strade extraurbane a 80 km/h e in città a 30 km/h farebbe risparmiare fino a 9,2 milioni di tonnellate di CO2 all’anno.

Il no alla riduzione del limite di velocità

Il ministro dei Trasporti, Volker Wissing (Partito Liberale Democratico, FDP), ha dichiarato:

“In qualità di ministro devo soppesare da un lato l’obiettivo di proteggere il clima il più rapidamente possibile e dall’altro tenere conto delle esigenze di mobilità e dell’accettazione (delle misure) da parte della società”.

Tuttavia la società tedesca è divenuta negli anni molti più sensibile alle tematiche green, a tal punto che due cittadini su tre sarebbero disposti a rinunciare all’assenza di limiti di velocità sulle autostrade, ma soprattutto a introdurre limiti più stringenti su tutte le strade per aiutare l’ambiente.

Germania: cosa propone il Ministero dei Trasporti