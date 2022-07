Dacia Duster benzina vs GPL: 1.3 TCe 150 EDC e 1.0 TCe ECO-G

La Dacia Duster è una delle vetture più apprezzate sul mercato per il suo rapporto prezzo/contenuti. Scopriamo la sua doppia natura evidenziando le differenze tra la variante 1.3 turbo benzina con cambio EDC e la versione GPL. La Dacia Duster con il cambio automatico a doppia frizione è la top di gamma, porta in dote un motore 1.3 sovralimentato da 150 CV accoppiato ad un cambio automatico a doppia frizione a 6 marce. La versione 1.0 ECO-G invece è la più richiesta, in pratica 8 Duster su 10 vengono scelte con questa motorizzazione a doppia alimentazione, benzina/GPL.

Dacia Duster: due motorizzazioni dal carattere differente

Le Dacia Duster del nostro test, in base alla motorizzazione prescelta, presentano un carattere diverso. La 1.3 4 cilindri turbo con i suoi 250 Nm di coppia massima, vanta una ripresa più pronta della 1.0 a 3 cilindri e, anche in accelerazione, con uno 0-100 km/h coperto in 9,7 secondi, non è affatto male.

La 1.0 ECO-G a 3 cilindri sovralimentata, a doppia alimentazione benzina/GPL, ha 101 CV quando si viaggia a gas, è chiaramente più lenta, con uno scatto da 0 a 100 km/h coperto in 13,8 secondi. Ma adesso il serbatoio del gas sfiora i 50 litri, dopo il restyling, arrivando quasi a pareggiare la capacità di quello riservato alla benzina. Per cui, stando attenti con l’acceleratore, si possono percorrere oltre 1.200 km totali con un pieno generale.

Dacia Duster: una guida diversa con l’automatico

Al volante la Dacia Duster con l’automatico sfrutta la doppia frizione per avere delle cambiate più fluide in ogni condizione di guida e su ogni percorso. Si tratta di una trasmissione pensata per migliorare la dinamica di marcia, improntata al comfort ed ai consumi, quindi non per le prestazioni pure.

La media di consumo riscontrata, 6 l/100 km, spiega più di tante parole quanto il cambio a doppia frizione sia efficiente. Ovviamente, quando ci si vuole divertire tra le curve, si può utilizzare la leva del cambio in modalità sequenziale, e cambiare nella zona alta del contagiri. L’atteggiamento giusto per godere a pieno dei 150 CV. In questo modo però il 1.3 consuma molto di più…

La 1.0 ECO-G svetta nei consumi

La Dacia Duster, con il 1.0 a 3 cilindri ed il cambio manuale a 5 marce, ha un sound più penetrante quando si esplora la zona alta del contagiri, ma la frizione è leggera, per cui in città non affatica più di tanto. I consumi si attestano in circa 15,5 km/l viaggiando a GPL, ma bisogna considerare il vantaggio del prezzo offerto da questo carburante, che costa meno della metà della benzina. Comunque, l’assetto del SUV Dacia è più indicato per una guida meno impegnata, per cui anche la ECO-G può essere una scelta vincente, soprattutto se si effettuano grandi percorrenze annuali.

Una forbice di prezzi che rispecchia una clientela eterogenea

L’allestimento Prestige Up con la motorizzazione GPL rappresenta l’apoteosi del vantaggio d’acquisto di Dacia Duster. Infatti, considerando il prezzo d’acquisto prossimo ai 20.000 euro, 19.950 euro per esattezza, offre una dotazione di tutto rispetto. Accessori come i cerchi in lega da 17 pollici, il Media Nav da 8 pollici, il climatizzatore automatico, il sistema key less entry, la Multiview camera, la retrocarmera con i sensori posteriori, ed il monitoraggio dell’angolo cieco, sono di serie.

Con la 1.3 TCe 150 solo allestimenti più ricchi

La 1.3 turbo con cambio EDC parte da un prezzo base di 23.550 euro della variante Prestige, ed è offerta solamente con gli allestimenti più ricchi della vettura. Con questa unità, la Dacia Duster può arrivare fino ai 24.250 euro della variante Extreme. La versione con motore GPL, volendo, può essere scelta nella versione d’accesso Essential, a 17.300 euro, mentre la Prestige, da 19.650 euro, ha un costo inferiore di 3.900 euro rispetto alla 1.3 150 CV EDC a parità d’allestimento.