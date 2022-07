Le 10 moto più costose al mondo

Ecco una rassegna delle 10 moto più costose al mondo. Dai modelli più estremi e non omologati a quelli di interesse storico

Quante volte vi sarete chiesti quali sono le moto più costose al mondo? Beh è una domanda lecita, alla quale tuttavia non è semplicissimo rispondere.

Perché un conto sono le moto presenti nei listini dei vari paesi del mondo e un altro sono le serie speciali, i pezzi unici, le personalizzazioni folli. Ecco, in questo articolo faremo una rassegna delle 10 moto più costose al mondo non facendo alcun riferimento agli attuali listini moto.

Neiman Marcus Limited Edition Fighter

Questa moto è un mix di stile e funzionalità. Realizzata in edizione limitata è etichettata come una delle più costose al mondo con un prezzo enorme di 11 milioni di dollari.

Destinata solo a pochissimi fortunati, è una moto da sogno per tanti appassionati. È stata costruita da Neiman Marcus, catena americana di grande distribuzione specializzata nel lusso. È stata prodotta in soli 45 esemplari e raggiunge i 305 Km/h.

Ducati Testa Stretta NCR Macchia Nera

Le moto Ducati hanno da sempre un fascino su molti motociclisti. E la Testa Stretta NCR Macchia Nera dall’aspetto aggressivo è una moto molto suggestiva.

Vanta un rapporto peso/potenza straordinario, con i suoi 135 kg sulla bilancia e con un motore capace di erogare ben 185 CV. Anch’essa è una delle moto più costose del mondo, con i suoi 225.000 dollari.

Harley Davidson Cosmic Starship

Non poteva mancare nella nostra rassegna una Harley-Davidson. Ecco, la Comic Starship può essere considerata una perfetta fusione di arte e velocità.

Disegnata dal famoso artista Jack Armstrong è stata una delle prime moto a costare più di 1 milione di dollari. Nel 2012 è stato venduta per 3 milioni di dollari ed è ricomparsa sul mercato nel 2017: Cosmic Harley dice che il suo prezzo richiesto è di 15 milioni di dollari, ma Star Global International la stima 30 milioni di dollari.

Porcupine E90 AJS del 1940

In questo caso parliamo di una moto molto particolare, realizzata nel 1949 in soli quattro esemplari. Una moto rara, dunque, dall’enorme valore storico. Costa infatti ben 7 milioni di dollari.

Ducati Desmosedici D16RR NCR M16

Nella nostra classifica c’è un’altra Ducati. Si tratta della Desmosedici D16RR NCR M16. È realizzata in materiali pregiati come il titanio e pesa solo 144 kg. Il motore desmo è in grado di sviluppare una potenza di 200 CV. Costa 235.000 dollari ed è la Ducati più costosa.

Ecosse ES1 Spirit

Questa moto è il miglior esempio di “Small is Powerful”. L’Ecosse Spirit in edizione limitata ha un propulsore molto potente che permette alla moto di toccare la velocità di 370 km/h.

Costa 3,6 milioni di dollari e compreso nel prezzo c’è una “lezione di guida” che l’azienda offre prima di lasciare la moto nelle mani del proprietario.

British Vintage Black

Questa motocicletta è stata realizzata nel lontano 1948 ed è un altro esemplare di notevole interesse storico, che va al di là del prezzo. È stata realizzata in soli 33 pezzi in edizione limitata e monta un motore da 250 cc. Costa 400.000 euro.

Ecosse Founder’s Edition Ti XX

Ecco un altro esemplare molto costoso. Ecosse Founder’s Edition Ti XX costa 300.000 dollari. La moto è spinta da un motore in alluminio billet da 2.409 cc e trasmette alle ruote una potenza complessiva di 228 CV.

È una moto pensata per gli amanti della velocità. È costruita con tanto carbonio e con una pregiata pelle per la sella.

Dodge Tomahawk V10 Superbike

La Dodge Tomahawk V10 Superbike sembra una moto venuta dallo spazio. Ha un aspetto molto particolare, e per certi versi anche futuristico. Pesa più di 680 kg, ha un motore da 8.3 litri, capace di erogare 500 CV. E riesce a toccare i 480 km/h di velocità massima. Non è una moto omologata e costa 550.000 dollari

Yamaha BMS Chopper

La Yamaha BMS Chopper è una moto molto particolare. Ha un look di base custom ma è stata impreziosita da tantissimi dettagli estetici. Può essere considerata una vera e propria opera d’arte. Costa 3 milioni di dollari, è ricoperta di oro 24 carati e monta un motore da 1.700 cc.