Ferrari F8 Tributo: il tuning by Zacoe

Se qualcuno volesse ordinare una Ferrari F8 Tributo, deve sapere che a Maranello hanno chiuso gli ordini, tuttavia c’è un modo per averne una tutta particolare, ed è tramite l’azienda di tuning di Taiwan, Zacoe. Gli specialisti affermano che le loro componenti aggiuntive vanno a creare una perfetta armonia con il design originale della Ferrari, apportando dei miglioramenti persino all’aerodinamica, per fargli raggiungere un piglio tipico delle vetture da pista. Il kit viene presentato sotto forma di rendering digitale, ma riproduce perfettamente l’effetto che farebbe sulla vettura del Cavallino Rampante.

Kit estetico aerodinamico

Tra le novità introdotte da Zacoe sulla Ferrari F8 Tributo si notano il nuovo splitter ispirato al jet da combattimento F-35, così come lo sfiatatoio del cofano e le tante appendici aerodinamiche dell’anteriore, che servono per donare ancora più deportanza alla sportiva a motore centrale. Sul retro, c’è un nuovo diffusore con alette extra e un alettone posteriore a collo di cigno che è stato offerto anche nella Ferrari 488 ChiTu di Zacoe in edizione limitata. Com’era prevedibile, tutti i componenti extra sono realizzati in fibra di carbonio. Nel complesso, il kit aggiunge un po’ di aggressività alla F8 Tributo, ma non è troppo eccessivo.

Cerchi in lega a scelta

Zacoe afferma che si possa scegliere tra vari cerchi in lega da abbinare alle parti aggiuntive in fibra di carbonio. Inoltre, nonostante il fatto che la F8 Tributo nei rendering sembri dotata di una sospensione ribassata, Zacoe non offre alcun miglioramento della maneggevolezza o della potenza per la supercar italiana, che resta pura e fedele alla versione standard.

Ferrari F8 Tributo: motore V8

Sotto al cofano risplende il V8 biturbo da 3,9 litri che produce 720 CV. Questo è un motore che ha fatto scuola e che rappresenta al meglio ciò che si può realizzare a Maranello e che al momento non sembra avere nuova applicazione, specie dopo l’introduzione del V6 ibrido che ha debuttato sulla 296 GTB.