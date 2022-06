Alfa Romeo: pronta la festa per i 112 anni

È il momento di celebrare alcune date importanti per l’Alfa Romeo, che il 24 giugno compirà 112 anni di storia, per questo ad Arese nella sede del Museo Storico del Biscione, verranno allestite tre giornate di festeggiamenti. Dal 24 al 26 giugno il cuore degli “Alfisti” batterà ancora più forte, perché ci saranno dei momenti di grande condivisione e di incontro per tutti gli appassionati, inoltre verrà organizzato anche un Flashmob per celebrare i 60 anni di un’icona delle quattro ruote come la mitica Giulia.

Alfa Romeo: 24 giugno

Il 24 giugno è il giorno del compleanno del Biscione e al Museo Alfa Romeo gli alfisti iscritti ai Club potranno guidare la propria Alfa sul tracciato interno, con parate a inizio e fine giornata. Spazio anche per un’installazione permanente che, su due pareti, narra la vita e la passione degli alfisti tramite una sequenza di video fatti direttamente da loro. Per tutto il weekend saranno esposti due esemplari di camion Alfa Romeo degli Anni ’50: un “455” e un “Mille”, entrambi della Collezione di veicoli storici Marazzato di Stroppiana (Vercelli).

Orari programma:

11.00 parata – pista

17.00 parata – pista

17.30 visita guidata tematica “Le Alfa Romeo dei carrozzieri”

19.00 aperitivo – terrazza

20.00 – chiusura museo.

Programma 25 giugno

Dalle ore 11:00, è prevista l’inaugurazione dell’area verde Trees4Clubs. Ogni albero sarà contrassegnato da una targa fatta da un Club che la riceverà quella mattina. Alle ore 15:00, invece, in sala Giulia si terrà il Club Meeting, assemblea dei Club Alfa Romeo al quale si sono iscritti a partecipare decine di club da ogni parte del mondo.

Orari programma:

10.00 parata – pista

11.00 mini Alfa Flashmob (modellini) – sala Giulietta

17.00 parata – pista.

Solo per i Club Alfa Romeo:

11.00 Trees for clubs _ consegna delle targhe – esterno

15.00 Club Meeting 2022 – sala Giulia.

26 giungo: il giorno della Giulia

Il 26 giugno è il grande giorno da dedicare all’Alfa Romeo Giulia, che compirà 60 anni. Decine di berline anni ’60 e ’70 si incontreranno sul tracciato interno del Museo per dar vita a un flashmob di grande passione. In sala Giulia, in seguito, ci sarà una conferenza del ciclo “Backstage”, durante la quale sfileranno le molte versioni e varianti di questa icona dell’automobilismo italiano. Per l’occasione ci sarà anche una Giulia della Polizia di Stato, proveniente dall’Autocentro di Torino, che si affianca a quella esposta in Museo tra le “Alfa in divisa”.

Orari programma: