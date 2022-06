Opel Corsa: la compatta del Fulmine compie 40 anni

La Opel Corsa festeggia i suoi primi quarant’anni, per gli appassionati del Marchio ci sono dei calzini speciali in fantasia tartan come la Corsa A.

La Opel Corsa è una vettura iconica per il mondo delle quattro ruote, avendo sulle spalle giù quarant’anni di grandissimo successo. Era il 1982 quando la piccola di Russelsheim uscì dagli stabilimenti, rivoluzionando il proprio segmento, portando in dote freschezza e solidità. Da allora ne ha fatto di strada e il suo inarrestabile percorso l’ha portata a vendere ben 14 milioni di esemplari con le varie generazione che si sono intervallate (ben sei). Attualmente la domanda per la Corsa è sempre molto alta, e il numero di vendita andrà presto aggiornato, considerando quanta curiosità e richiesta esiste nei confronti della Corsa-e, la versione elettrica.

Un tuffo nel passato

Il 1982 è lontano ben quarant’anni, un mondo analogico che credeva fermamente in un futuro pieno di tecnologie. La Opel Corsa era l’interpretazione perfetta di un’auto moderna e concettualmente pronta ad affrontare le sfide del domani, eppure si presentava come una vettura dall’aspetto spigoloso e dall’insolita eleganza dell’abitacolo. Quello che colpì tutti quanti fu però un dettaglio dell’abitacolo, o per meglio dire la finitura tartan dei sedili che adesso ritorna in modo molto speciale, per omaggiare la quarantennale carriera di questo veicolo tedesco.

Le calze tartan

Per tutti gli appassionati di moda adesso esiste una limited edition di calze in tartan, presto disponibile presso l’Opel Lifestyle Shop. La confezione, disegnata appositamente per l’anniversario, contiene quattro paia di calze, comode e colorate. I fan del genere troveranno un motivo che ricorda la finitura dell’originale Opel Corsa A, e un altro dall’interpretazione più moderna. Questi capi saranno utili per tenere saldo un rapporto con il passato e al tempo stesso per stare al passo coi tempi, immergendosi nella modernità.

Opel Corsa: occhio al futuro

Dunque la moderna declinazione come accessorio moda del tartan nei sedili dell’originale Opel Corsa è solo un assaggio delle tante novità in serbo per gli appassionati del Marchio. Il Brand tedesco vuole continuare a emozionare con tante sorprese legate ai festeggiamenti del 160° anniversario di Opel e dei 40 anni di Opel Corsa.