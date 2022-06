BMW M3 Touring: record al Nurburgring tra le wagon

La BMW M3 Touring di nuova generazione si vuole presentare al pubblico con un biglietto da visita speciale, per questo i tecnici della Casa bavarese si stanno concentrando sulle performance e sulla caccia dei record sulla pista che tutti prediligono: il Nurbrugring. Nell’inferno verde, il tracciato più tecnico e spaventoso al mondo, la M3 Touring è riuscita a strappare un cronometro di 7:35.060, un nuovo primato per una station wagon.

Prestazione super

La BMW M3 Touring ha stupito tutti quanti, stabilendo delle performance davvero da record, non solo per la sua categoria di station wagon sportiva. La familiare tedesca ha registrato tempi migliori rispetto a modelli come Honda NSX di seconda generazione, BMW M5 Competition (F90) e Lamborghini Gallardo LP 570-4 Superleggera, auto sicuramente sulla carte più accreditate anche se relativamente vecchie.

BMW M3 Touring: il design

La BMW M3 Touring verrà presentata il prossimo 23 giugno, rivelando le sue forme definitive che sono contraddistinte da un anteriore con la caratteristica griglia a “denti di castoro” affiancata da bocchette a rete e prese d’aria verticali. La station wagon sfoggia anche un cofano sporgente, calotte degli specchietti aerodinamici e un sistema di scarico a quattro tubi di scappamento. I dettagli completi saranno annunciati alla fine di questo mese, ma il modello dovrebbe essere offerto esclusivamente in versione Competition con trazione integrale.

Confermato il motore biturbo

Sotto al motore squilla forte il motore a sei cilindri biturbo da 3,0 litri che sviluppa 510 CV e 650 Nm di coppia. Questa configurazione consente alla versione M3 Competition xDrive di accelerare da 0 a 100 km/h in 3,4 secondi, prima di raggiungere una velocità massima di 290 km/h. Anche la versione Touring avrà delle prestazioni simili a quelle della berlina, confermandosi come una delle auto più performanti ed emozionanti sul panorama automobilistico internazionale. Basterà attendere ancora pochi giorni prima di vedere la sua forma definitiva.