Il numero di veicoli di tipo SUV è cresciuto notevolmente negli ultimi anni, praticamente in tutti i mercati del mondo. Allo stesso modo anche il numero di questo tipo di veicoli dalle prestazioni eccezionali è gradualmente aumentato e molti di essi offrono prestazioni più vicine a quelle delle supercar che alle sport utility con carrozzeria rialzata e con massa e peso elevati. E sorprendentemente, con l’introduzione della tecnologia 100% elettrica, molti dei SUV più performanti di oggi, soprattutto rispetto allo scatto 0-100 km/h, sono alimentati da batterie. Ma nel loro caso la velocità massima è quasi sempre limitata per questioni di efficienza. Per ora le elettriche a ruote alte le lasciamo da parte e scopriamo quali sono i 10 SUV più veloci al mondo, nel 2022.

Ecco la nostra classifica che tiene conto, prima di tutto, della velocità massima. Ma è interessante dare un’occhiata anche agli altri dati, come potenza, coppia e accelerazione da 0 a 100 km/h.

10) Maserati Grecale Trofeo: la più recente

La nuova SUV sportiva del Tridente è la più recente tra le SUV più veloci al mondo della nostra classifica. Il suo cuore pulsante è un sei cilindri a V da 3,0 Litri di cilindrata, abbinato a un cambio automatico a otto rapporti e alla trazione integrale.

0-100 km/h: 3,8 secondi.

Potenza massima: 530 CV.

Coppia massima: 620 Nm.

Velocità massima: 285 km/h.

9) Alpina XB 7

È la versione più potente, elaborata da Alpina, della maxi SUV bavarese, la BMW X7. Il V8 biturbo è il responsabile dei suoi 612 CV di potenza che la rendono ancora più estrema della X7 M50i.

0-100 km/h: 4,0 secondi.

Potenza massima: 612 CV.

Coppia massima: 800 Nm.

Velocità massima: 289 km/h.

8) Jeep Grand Cherokee Trackhawk

Si tratta della versione vitaminizzata, e riservata alla clientela yankee del Nord America, della nota Jeep Grand Cherokee. La Trackhawk monta il V8 Hellcat da 6,2 litri grazie al quale vanta una potenza micidiale di ben 707 CV.

0-100 km/h: 3,7 secondi.

Potenza massima: 707 CV.

Coppia massima: 868 Nm.

Velocità massima: 289 km/h.

7) Dodge Durango SRT Hellcat

Si tratta del SUV nordamericano parente stretto della Jeep Grand Cherokee. Con i suoi 720 CV di potenza erogata dal V8 Hellcat. Al suo lancio sul mercato è stato fregiato, per breve tempo, del titolo di SUV più potente al mondo.

0-100 km/h: 3,7 secondi.

Potenza massima: 720 CV.

Coppia massima: 868 Nm.

Velocità massima: 290 km/h.

6) Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid

La seconda Cayenne di questa classifica corrisponde alla versione Turbo S E-Hybrid (ibrida plug-in). I suoi 40 km di autonomia in modalità di guida puramente elettrica sono il suo asso nella manica.

0-100 km/h: 3,8 secondi.

Potenza massima: 680 CV.

Coppia massima: 900 Nm.

Velocità massima: 295 km/h.

5) Maserati Levante Trofeo: la più potente

Il SUV ad alte prestazioni, e di lusso, della Casa del Tridente è spinto dall’otto cilindri a V da 3,8 litri che le garantisce una potenza massima di 580 CV e uno scatto bruciante, nonostante la sua stazza.

0-100 km/h: 4,1 secondi.

Potenza massima: 730 CV.

Coppia massima: Nm.

Velocità massima: 299 km/h.

4) Porsche Cayenne Turbo GT Coupé

La Cayenne Turbo GT Coupé è una delle ultime meraviglie ingegneristiche create dal marchio tedesco Porsche. Il suo motore 4.0 V8 biturbo eroga 640 CV di potenza e 850 Nm di coppia massima, il che assicura prestazioni spettacolari.

0-100 km/h: 3,3 secondi.

Potenza massima: 640 CV.

Coppia massima: 850 Nm.

Velocità massima: 300 km/h.

3) Lamborghini Urus

Spinta da un motore simile a quello delle cugine del Gruppo Volkswagen, la Cayenne GT Turbo e l’Audi RSQ8, la Lamborghini non poteva mancare al suo appuntamento ad alte prestazioni con l’Urus da 650 CV e 850 Nm di coppia.

0-100 km/h: 3,6 secondi.

Potenza massima: 650 CV.

Coppia massima: 850 Nm.

Velocità massima: 305 km/h.

2) Bentley Bentayga Speed: la più lussuosa

Il suo nome è tutto un programma e infatti è niente meno che la seconda SUV più veloce al mondo. Nella nostra top ten, però, vanta anche un altro titolo: la più lussuosa. A spingerla ci pensa un mastodontico W12 in grado di fornire una potenza massima di 635 CV. E nonostante si tratti di un lussuoso SUV pensato soprattutto per viaggiare con il massimo comfort possibile, le sue prestazioni sono spaventose.

0-100 km/h: 3,9 secondi.

Potenza massima: 635 CV.

Coppia massima: 900 Nm.

Velocità massima: 306 km/h.

1) Aston Martin DBX70: la regina a ruote alte

Quello del marchio inglese è il SUV che vanta in assoluto la velocità massima più alta del momento. L’imponente Aston Martin DBX707 offre 707 CV di potenza massima erogata dal suo motore 4.0 V8 biturbo a benzina. La sua incredibile cifra di 900 Nm di coppia massima le garantisce potenza elevata e accelerazione praticamente in ogni momento.

0-100 km/h: 3,3 secondi.

Potenza massima: 707 CV.

Coppia massima: 900 Nm.

Velocità massima: 310 km/h.

10 SUV più veloci al mondo: fuori classifica la Ferrari Purosangue

Fuori classifica, ma solo perché non è ancora stata svelata, c’è la Ferrari Purosangue, la prima sportiva a ruote alte del Cavallino Rampante che promette oltre 800 CV di potenza grazie a un motore V12, il nonplusultra del mondo Ferrari. In che posto si posizionerà nella top 10? Secondo noi sul gradino più alto…