WRC Rally Italia: dopo 7 speciali comanda Lappi

motori.it in prima fila nel WRC Rally Italia a seguito del team Hyundai che lotta per la vittoria con Tanak.

Il mondiale rally sbarca in Sardegna per il WRC Rally Italia, una tappa del campionato in cui noi di motori.it siamo a seguito del team Hyundai per vivere in prima persona tutta l’adrenalina di una gara ufficiale con i piloti da strada più veloci del mondo. Non sarà facile lottare contro la Toyota che ha una vettura veloce e competitiva, oltre che affidabile, ma le i20 Rally1 sono pronte a contendere la scena alle Yaris GR Rally1 prova speciale dopo prova speciale. La squadra di Alzenau dovrà fronteggiare anche il tentativo di risalire la china di Ford, che vuole tornare a dire la sua dopo l’avvincente inizio stagione della Puma Rally1.

Nel WRC Rally Italia Hyundai inizia benissimo

Il team Hyundai ha dato spettacolo nella prova speciale d’apertura del WRC Rally Italia andata in scena al giovedì. Neuville nella PS1 Olbia-Cabbu Abbas è riuscito nell’impresa di mettersi alle spalle le 4 Yaris GR Rally1 con autorità, sfoggiando tutto il suo repertorio da funambolo. Poi le cose per il belga sono cambiate, soprattutto nella PS5.

WRC Rally Italia cambiano i protagonisti al comando

A mano a mano che i chilometri del WRC Rally Italia passavano sotto le ruote delle nuove vetture ibride, cambiava anche l’equipaggio in vetta alla gara. Con le prove speciali 2 e 3, infatti, la leadership è passata nelle mani di Lappi, capace di utilizzare nel migliore dei modi la sua Toyota, sfruttando anche la posizione di partenza poco edificante di Rovampera che, in pratica, ha fatto da battistrada. A favorire Lappi sono state anche le difficoltà incontrate da un Neuville alle prese con la sabbia sollevata dall’attuale leader del mondiale.

Un nuovo cambio al vertice si è verificato nella PS4, quando è stata la volta di Tanak al comando della gara. Nella stessa prova speciale Evans ha dovuto lasciare la competizione per i problemi tecnici della sua Yaris GR Rally1. Tornando a Tanak, il pilota Hyundai è rimasto in testa anche nella PS5 con la complicità di una foratura occorsa a Lappi. Purtroppo però, il team di Alzenau ha dovuto fare i conti con i problemi alla trasmissione avuti da Neuville, che è scivolato al nono posto. La consolazione Hyundai nel tratto Monti di Alà Buddusò ha riguardato la vittoria della prova speciale da parte di Sordo, con conseguente risalita fino al quinto posto nella generale per lo spagnolo.

Dispiace per Neuville, che ha dichiarato, al termine della speciale, quanto sarà difficile trovare la motivazione giusta per concludere una gara in cui i piloti sono vicinissimi, e dove quindi recuperare posizioni sarà piuttosto arduo.

La giornata si chiude con Lappi leader davanti a Tanak

Dopo la PS7, e l’annullamento delle altre due prove speciali a seguire, questa giornata del WRC Rally Italia termina con un altro cambiamento al vertice, e per soli sette decimi: quello di Lappi che scalza dalla vetta Tanak. Inoltre, bisogna segnalare la lotta per il podio sempre più incandescente tra le due Puma Rally1 di Loubet, ora terzo, proprio davanti a Breen. Ancora problemi in Casa Hyundai in questa stagione del WRC, con Tanak che ha ammesso, a fine PS7, di sospettare un non corretto funzionamento dell’albero di trasmissione: una problematica che farebbe andare la sua i20 Rally1 a 3 ruote motrici.