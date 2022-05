F1 GP di Miami: prima fila Ferrari e pole di Leclerc

Dopo le varie tematiche di colore di questi giorni, la F1 a Miami torna ad essere protagonista tra i cordoli nonostante le personalità nei box e intorno alle monoposto non manchino. Il GP di Miami dirà, per forza di cose, qualcosa di nuovo, perché quest’anno segna il debutto del tracciato in calendario.

Q1: la Ferrari mostra i muscoli alla Red Bull

La pista è lenta perché c’è molto vento, a sorpresa inizialmente Ricciardo è tra le Ferrari di Sainz e Leclerc nelle prime tre posizioni provvisorie, poi scendono in pista le Red Bull di Verstappen e Perez e si mettono davanti a tutti, con Russell che sale in un onorevole terzo posto ad 11 minuti dal termine della prima frazione delle qualifiche. Hamilton continua ad arrancare con il decimo posto provvisorio, mentre Zhou è momentaneamente quinto. A circa 7 minuti dal termine del Q1 le Ferrari si riprendono le prime posizioni nella classifica provvisoria, poi Verstappen si posiziona dietro Leclerc che ha compiuto un giro incredibile. Sul finale Hamilton si rimette in carreggiata cogliendo la quinta posizione. Magnussen, Zhou, Albon, Latifi ed Ocon, che non prendeva parte alle qualifiche del GP di Miami, sono i primi eliminati nelle prove ufficiali di questa F1 a stelle e strisce.

Q2 GP di Miami: Ferrari al top ed esclusioni illustri

Il Q2 inizia come è finito il Q1, cioè con le Ferrari al comando, ma con gomma usata, poi Verstappen si mette a dettare il passo con gomma nuova. Questa F1 tiene tutti con il fiato sospeso, e il GP di Miami già stupisce con Hamilton che improvvisamente riprende a guidare come sa piazzandosi in quinta posizione provvisoria. Con gomma nuova Leclerc si prende la leadership provvisoria davanti alle Red Bull. La pista diventa velocissima, così Norris sale al terzo posto, mentre Alonso, Russell, Vettel, Ricciardo e Schumacher rimangono esclusi dal Q3.

Q3 GP di Miami: 1-2 Leclerc e Sainz per la prima fila Ferrari

È la resa dei conti per le qualifiche del GP di Miami di F1, per cui andiamo a scoprire il nome che entrerà nella storia di questo primo GP nella città in cui è stata ambientata la nota serie televisiva Miami Vice. Verstappen domina nel primo tentativo ed è il primo a scendere sotto l’1:29… le due Ferrari sono dietro il campione del mondo e davanti a Perez, mentre Bottas è davanti ad Hamilton in quinta posizione. Al secondo tentativo Leclerc fa segnare il miglior tempo e si prende la pole position, mentre Sainz si piazza al secondo posto per una rossa da prima fila! Verstappen e Perez dovranno accontentarsi di partire in seconda fila, mentre Bottas, quinto, si prende una rivincita sulla Mercedes piazzandosi davanti ad Hamilton. Settimo Gasly, poi Norris, Tsunoda e Stroll a completare i primi 10 in griglia.