Toyota Hilux AT33 Arctic Trucks debutta in Italia in serie limitata

Debutta sul mercato italiano il nuovo Toyota Hilux AT33 in una speciale serie limitata di 80 esemplari pensata per l’off-road estremo e sviluppata in collaborazione con l’azienda islandese Arctic Trucks (specializzata nella preparazione di veicoli in grado di esplorare le zone più inospitali del pianeta).

Arctic Trucks e Toyota

Legata a doppio filo con Toyota sin dagli anni’90, Arctic Trucks ha preparato Hilux che hanno conquistato diversi primati nell’arco di numerose spedizioni. Nel 2007 infatti Hilux Arctic Trucks è stato il primo veicolo a raggiungere il Polo Nord Magnetico, mentre nel 2010 ha conquistato il record per aver raggiunto il Polo Sud nel più breve tempo possibile.

Motore 2.0 diesel da 204 CV

Il nuovo Toyota Hilux AT33 nasce sulla base del rinomato Hilux Invincible Double Cab equipaggiato con un propulsore 2.8 diesel da 204 CV e 500 Nm, abbinato alla trasmissione automatica. Ne eredita gli equipaggiamenti tipici di vetture premium, quali il sistema multimediale con navigatore satellitare, Smartphone Integration e impianto audio JBL a 9 altoparlanti, il climatizzatore automatico bi-zona, il Toyota Safety Sense, il Panoramic View Monitor con visuale a 360°, i sensori di parcheggio anteriori e posteriori e gli interni in pelle traforata.

Assetto per l’off-road estremo

Arctic Trucks è intervenuta sulla vettura per esaltarne le già elevate capacità fuoristradistiche, puntando su un assetto dedicato sviluppato in collaborazione con Bilstein, su pneumatici All-Terrain BF Goodrich da 33” con doppia valvola, su una piastra paramotore in alluminio e su parafanghi anteriori e posteriori maggiorati. Il nuovo setting ha migliorato ulteriormente le caratteristiche da fuoristrada del Toyota Hilux, incrementandone gli angoli di attacco (+4°) di uscita (+2°) e la profondità di guado (+45mm), senza comprometterne tuttavia la stabilità e il confort di guida su strada.

Toyota Hilux AT33 Arctic Trucks: design e prezzo

Per quanto riguarda il design, spiccano cerchi in lega da 17” neri, badge Arctic Trucks su portiere e portellone, grafiche laterali con logo AT stilizzato sulle fiancate e paraspruzzi e pedane laterali specifiche AT. Ciascun modello sarà identificato da una targhetta personalizzata all’interno dell’abitacolo con il numero progressivo dell’esemplare e sarà accompagnato da un certificato di autenticità di Arctic Trucks. Disponibile esclusivamente in verniciatura “Oxide Bronze”, Hilux AT33 è già acquistabile presso la rete di concessionari Toyota Professional al prezzo di 56.350 euro, IVA e messa su strada escluse.