Ferrari SP48 Unica: la one-off dallo stile 3D

Se ogni Ferrari è un capolavoro di stile, le one-off, esemplari unici realizzati sulle indicazioni dei clienti più facoltosi, rappresentano una sfida nella sfida. In questi progetti tutta la capacità creativa del team della Casa di Maranello, capitanato dal Chief Design Officier Flavio Manzoni, lavora insieme agli ingegneri per apportare modifiche importanti alle vetture da cui nascono queste creazioni. La Ferrari SP48 Unica è l’ultima one-off realizzata dal Cavallino Rampante, ed è una due posti a motore centrale.

La Ferrari SP48 Unica deriva dalla F8 Tributo

Per dar vita alla Ferrari SP48 Unica il cliente ha scelto come base di partenza una sportiva che ha emozionato con le sue forme ed il suo cuore V8 sovralimentato: la F8 Tributo. Rispetto alla coupé in questione, la SP48 Unica è ancora più affilata e proiettata in avanti grazie a dei gruppi ottici riprogettati ed alle prese d’aria dei freni che hanno subito una nuova ricollocazione.

Le tecniche di modellazione 3D sono state sfruttate per rivoluzionare la calandra e le prese d’aria del motore. In particolare spiccano le griglie 3D ricavate dal pieno. Il cofano motore chiuso è un’altra delle sue caratteristiche, e lo spettacolo delle prese d’aria che appaiono come parte integrante della carrozzeria indicano tutta l’audacia visionaria degli uomini Ferrari. L’abitacolo sfrutta l’effetto visiera rendendolo ancora più accentuato, mentre nella vista posteriore le firme luminose sono inserite nel contesto con fluida discrezione.

Aerodinamica rivista per la SP48 Unica

A livello aerodinamico nella Ferrari SP48 Unica è stata ottimizzata la portata d’aria sia all’anteriore che al posteriore; inoltre, lo sbalzo posteriore allungato ha favorito un incremento della deportanza. La presa d’aria degli intercooler dietro i cristalli laterali invece ha consentito di ridurre le aperture lungo le fiancate del nuovo bolide del Cavallino Rampante.

Abitacolo dai colori cangianti

All’interno, il tessuto con motivi ad esagono dal colore cangiante dal rosso all’arancione, proprio come la livrea della carrozzeria, è intervallato da elementi in Alcantara con traforatura laser di colore nero. Ovviamente, come si intuisce dalle forme esterne, sparisce il lunotto, e non mancano particolari in fibra di carbonio e copribrancardi lucidati, sempre con motivi esagonali a riprendere quelli del tetto.