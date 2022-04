Mercedes-AMG SL 43, la roadster monta il quattro cilindri 2.0 da 381 CV

È la “entry level” della gamma SL. Il suo motore è il quattro cilindri più compatto in assoluto

Si chiama Mercedes-AMG SL 43 la nuova versione “entry level” della gamma SL e monta un “inedito” motore quattro cilindri M139 da 2.0 litri – noto anche come il quattro cilindri più compatto al mondo – che la proietta alla base dell’offerta completata dalle altre due varianti con motore V8 (SL 55 4Matic+ e SL63 4Matic+).

381 CV e un “turbo elettrico” da 14 CV

II propulsore della nuova Mercedes-AMG SL 43 è in grado di erogare una potenza di 381 CV a 6.750 giri/min e 480 Nm di coppia massima tra 3.250 e 5.000 giri/min, e aggiunge alla potenza un piccolo “boost” che eroga, per un breve periodo, un extra di 14 CV. Si tratta di turbocompressore che funziona attraverso un sistema elettrico a 48 volt e che alimenta un generatore di avviamento a cinghia (RSG) derivato, secondo quanto spiegano da AMG, dalla sua tecnologia dal team di F1. Questo sistema le consente anche di funzionare come un mild hybrid. Secondo il ciclo WLTP, consuma tra 9,4 e 8,9 litri per 100 km.

Cambio AMG a doppia frizione

Il cambio è l’automatico AMG a doppia frizione a 9 rapporti che trasferisce la potenza alle ruote posteriori permettendo alla vettura di accelerare da 0 a 100 km/h in appena 4,9 secondi e di raggiungere una velocità massima di 275 km/h. Sono cinque le modalità di guida disponibili: “Slippery”, “Comfort”, “Sport”, “Sport +” e “Individual”, mentre con il pacchetto Plus è possibile aggiungere la modalità “Race”, che permette anche di optare per una sospensione ribassata di 10 mm, un differenziale a slittamento limitato e pinze dei freni gialle a contrasto.

Aerodinamica e dotazione premium

Per quanto riguarda l’aerodinamica, la nuova Mercedes-AMG SL 43 si affida al sistema Airpanel, con lamelle orizzontali dietro la presa d’aria superiori gestite elettronicamente (si aprono e si chiudono in funzione del tipo di guida). Inoltre, a pagamento, è possibile scegliere un pacchetto aerodinamico che aumenta la deportanza e la resistenza alle alte velocità. La capote della vettura, invece, è dotata di un sistema di apertura-chiusura che funziona fino a 60 km/h e richiede solo 15 secondi per il passaggio da una posizione all’altra. Completano il quadro il sistema di infotainment con display da 12.3” del sistema Mbux, cerchi da 19”, sedili in pelle artificiale Artico e una gamma accessori che permette di personalizzare la vettura ai massimi livelli.