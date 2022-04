Alpina B4 Gran Coupé, 500 CV di eleganza e sportività

È una reinterpretazione della BMW Serie 4 a cinque porte. Presenta piccole modifiche estetiche e upgrade tecnici

Il marchio Alpina – recentemente acquisito da BMW – toglie il velo alla nuova B4 Gran Coupé, una reinterpretazione in “chiave lussuosa” della BMW Serie 4 a cinque porte, attesa sul mercato tedesco entro la prossima estate ad un prezzo di partenza di 91.800 euro. Come per tutte le Alpina che si rispettino, si è lavorato “di fino” dal punto di vista del design, curando dettagli aerodinamici e non solo. Spiccano grafiche dedicate davanti, dietro e sui fianchi, nuovi terminali di scarico, lo splitter, l’ala e il diffusore posteriore. All’interno dell’abitacolo, invece, il lusso percepito (già molto elevato) può essere ulteriormente esaltato optando per rivestimenti di pelle esclusiva, compresa quella Lavalina.

Motore 3.0 da 495 CV

A spingere l’Alpina B4 Gran Coupé ci pensa un 3.0 litri biturbo derivato dai propulsori delle BMW M con aspirazione, scarico e intercooler ottimizzati per migliorare l’erogazione. La potenza sprigionata è di 495 CV e 730 Nm, il cambio è automatico a otto marce sviluppato da Alpina e ZF, e la trazione è di tipo integrale xDrive. Per quanto riguarda le prestazioni, la Alpina B4 Gran Coupé raggiunge i 100 km/h con partenza da fermo in appena 3,7 secondi e tocca una velocità massima di 301 km/h. Quanto ai consumi, il dato dichiarato è di 10,1 l/100 km e 229 g/km di CO2 ciclo WLTP.

Sterzo regolabile e cerchi da 20” con design Alpina

Passando invece agli aspetti ancora più tecnici, la Alpina B4 Gran Coupé prevede uno sterzo progressivo con tre regolazioni perimpostate (Comfort, Sport1 e Sport2). L’impianto frenante si affida a dischi anteriori da 395 mm e dischi posteriori da 345 mm (ma è possibile scegliere dischi forati in materiali compositi a pagamento). Completano il quadro barre antirollio, un kit di molle e ammortizzatori tradizionali e cerchi forgiati da 20” (con caratteristico design Alpina) con gomme Pirelli P zero (o Sottozero, se si preferisce) nelle misure 255/35 e 285/30.

